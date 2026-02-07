Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Смотрите также Бывший военный: что известно о мужчине, который застрелил полицейских в Черкасской области

Кто стал новым начальником полиции Черкасской области?

Полицейские управления Черкасской области познакомилась с новым главой, которого лично представил Выговский. Теперь там будет руководить полковник полиции Ярослав Меженный.

Ранее полицейский работал на руководящих должностях в подразделениях Донецкой области. Поэтому он имеет значительный опыт организации служебной деятельности даже в условиях повышенной сложности. От высшего руководства Меженный имеет задачи, которые черкасская полиция должна выполнить при его руководстве.



Выговский представил полицейским Черкасской области нового руководителя / Фото полиции области

Прежде всего, важно обеспечить взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, местными властями, общественными организациями и сообществами. Мы должны совместно работать на безопасность всего региона,

– отметил Иван Выговский.

Новому руководителю пожелали успехов в работе, эффективного взаимодействия с общественностью и органами власти, а также добросовестной службы для безопасности граждан.

Стоит отметить! Бывший начальник Олег Гудыма временно не может исполнять свои обязанности из-за требования объективности расследования стрельбы в Черкасской области. Тогда во время задержания преступника погибли четверо сотрудников полиции.

Что предшествовало?