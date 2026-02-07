Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Кто стал новым начальником полиции Черкасской области?
Полицейские управления Черкасской области познакомилась с новым главой, которого лично представил Выговский. Теперь там будет руководить полковник полиции Ярослав Меженный.
Ранее полицейский работал на руководящих должностях в подразделениях Донецкой области. Поэтому он имеет значительный опыт организации служебной деятельности даже в условиях повышенной сложности. От высшего руководства Меженный имеет задачи, которые черкасская полиция должна выполнить при его руководстве.
Выговский представил полицейским Черкасской области нового руководителя / Фото полиции области
Прежде всего, важно обеспечить взаимодействие со всеми правоохранительными структурами, местными властями, общественными организациями и сообществами. Мы должны совместно работать на безопасность всего региона,
– отметил Иван Выговский.
Новому руководителю пожелали успехов в работе, эффективного взаимодействия с общественностью и органами власти, а также добросовестной службы для безопасности граждан.
Стоит отметить! Бывший начальник Олег Гудыма временно не может исполнять свои обязанности из-за требования объективности расследования стрельбы в Черкасской области. Тогда во время задержания преступника погибли четверо сотрудников полиции.
Что предшествовало?
В Черкасской области 27 января во время операции по задержанию подозреваемого в убийстве бывшего военного погибли полицейские. Еще один полицейский получил ранения. В тот день нападающий открыл прицельный огонь по правоохранителям и сам был ликвидирован спецподразделением.
Во время подготовки к задержанию этого стрелка правоохранители планировали привлечь к переговорам ветеранов, чтобы избежать возможного нападения. Они, к сожалению, не успели прибыть, поэтому конфликт перерос в перестрелку.
Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский прокомментировал трагедию, подчеркнув, что статус ветерана не может оправдывать умышленные убийства. По его словам, злоумышленник устроил засаду и расстрелял полицейских.