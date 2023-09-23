Не имею никаких подтверждений, – Буданов о том, убили ли Пригожина

Украинская разведка не может подтвердить то, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин был убит во время авиакатастрофы в России. В ГУР МО не спешат говорить, что Пригожин был убит.

Соответствующее заявление сделал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, кто убил бывшего лидера "Вагнера" Евгения Пригожина. Он отметил, что не стоит торопиться с заявлениями, что Пригожин был убит.

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Буданов ответил, убили ли Пригожина

"Я бы не спешил говорить, что его (Пригожина – 24 Канал) убили", – сказал Буданов

Отвечая на вопрос, считает ли Буданов, что Пригожин жив, он сказал, что у него нет подтверждения.

Я бы просто не торопился с этим вопросом. У меня нет никаких подтверждений,

– сказал он, добавив, что разведка не знает, мертв ли Пригожин.

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