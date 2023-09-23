Не имею никаких подтверждений, – Буданов о том, убили ли Пригожина
Украинская разведка не может подтвердить то, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин был убит во время авиакатастрофы в России. В ГУР МО не спешат говорить, что Пригожин был убит.
Соответствующее заявление сделал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, кто убил бывшего лидера "Вагнера" Евгения Пригожина. Он отметил, что не стоит торопиться с заявлениями, что Пригожин был убит.
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Буданов ответил, убили ли Пригожина
"Я бы не спешил говорить, что его (Пригожина – 24 Канал) убили", – сказал Буданов
Отвечая на вопрос, считает ли Буданов, что Пригожин жив, он сказал, что у него нет подтверждения.
Я бы просто не торопился с этим вопросом. У меня нет никаких подтверждений,
– сказал он, добавив, что разведка не знает, мертв ли Пригожин.
В ГУР подтвердили смерть Дмитрия Уткина
- 23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет, на борту которого находились 10 человек. В росавиации заявили, что на борту находился один человек под именем Пригожина.
- Пропагандисты сообщили о гибели Пригожина, тело которого якобы было опознано. При этом следует отметить, что похороны Пригожина проходили тайно.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что разведка может подтвердить гибель основателя ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и некоторых пассажиров.
- В то же время относительно Пригожина, то в ГУР заявили, что "не все вопросы закрыты". Андрей Юсов объяснил, что для подтверждения гибели Пригожина нужно некоторое время.
- Американский генерал Марк Милли заявлял, что западным спецслужбам понадобится время, чтобы подтвердить смерть предводителя вагнеровцев.
- По предварительным версиям, самолет, на котором, вероятно, был Пригожин, могли сбить с С-300 или взорвался из-за бомбы внутри.
- Российский диктатор Владимир Путин, комментируя гибель Пригожина, назвал своего бывшего "повара" человеком сложной судьбы с серьезными ошибками в жизни, добивавшейся нужных результатов.