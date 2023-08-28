Путина нужно физически уничтожить: как его смерть поможет Украине

Владимир Путин ответственен за многие военные преступления в Украине и не только. Его ликвидация могла бы решить многие вопросы, не только на войне в Украине, но и в политическом устройстве России.

Убийства диктаторов – не единичные случаи в истории. Подобное происходило даже в Советском Союзе, не без украинцев. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Почему убийство Путина станет поворотным событием

Классически на войне нужно нанести как можно больший вред своему врагу, при этом максимально сохранив себя. В конце концов этот баланс измеряют. Если ты уничтожил большее количество противника, его техники занял лучшие позиции в целом – ты побеждаешь.

Путин – это большая часть русской армии. Это тот маленький мозг, который им управляет. Если этот мозг "вынести", то значительное количество информации, мотивов, денег просто исчезнет,

– подчеркнул Николай Давидюк.

В конце концов исчезнет вертикальное лидерство в России, которое так долго выстраивало. Владимир Путин. На время, возможно, на десятилетие, может наступить затишье. Конечно, это не уберегает оттого, что когда-то в России может появиться новый диктатор, как это было на протяжении всей истории страны-агрессора.

"Не все диктаторы падали на нашу голову, этот (Путин – 24 Канал) – упал, как и Сталин. Поэтому наша задача его уничтожить", – подчеркнул политолог.

Николай Давыдюк о важности ликвидации Путина: смотреть видео

В СССР была похожая ситуация

Давидюк привел интересную аналогию, что в Советском Союзе Иосифа Сталина "вынесли" руками Никиты Хрущева, который по происхождению был украинцем. То есть можно сказать, что украинцы ликвидировали человека, который депортировал крымских татар и организовывал Голодомор.

После Хрущева к власти пришел Леонид Брежнев – уроженец Днепропетровской области.

Хрущев как политик вырос в Киеве, вот эта вольница у него была воспитана здесь и желание уничтожить этого российского диктатора возникло там. Вот ответ. Украинцы уничтожили Сталина и еще две каденции контролировали, чтобы такие, как он не вернулся. А потом вернули Крым, Днепр сделали космической столицей мира, вернули полномочия в Киев,

– заметил Давидюк.

Конечно, украинцам не нужно буквально ехать в Россию и становиться во главе страны-агрессора. Для них это будет даже плюсом, потому что отбелит репутацию.

"У нас задача режим уничтожить, а режим направить в более рыночную сторону", – подытожил политолог.

Почему Путина еще не уничтожили