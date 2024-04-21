Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россиянам убийство Бентли сошло с рук. Из-за этого Симоньян осталась без своего рупора пропаганды в США.

Смотрите также Подтвердил, что путинский агент: для чего Дуров дал интервью Карлсону

Что известно о его смерти

По словам Андрющенко, его похитила 8-я танковая бригада так называемого "ДНР", затем изнасиловали и убили.

ЛГБТ в этой стране же запрещено, это же экстремизм, которого они сначала к нему проявили, а потом, видимо, за это и убили,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Также он добавил, что было бы неплохо, если бы Карлсон Такер приехал взять очередное интервью в Донецке о гражданине США, который приехал на Путинскую пропаганду и "не очень красиво" погиб.

Сошло с рук россиянам

Сначала, по словам Андрющенко, россияне распространяли версии, что, якобы, его убили украинские партизаны, но потом все же признались. К тому же Александр Ходаковский, который отвечает за росгвардию так называемого "ДНР", написал в своем телеграмм-канале, что они найдут и накажут убийц, а потом удалил этот пост.

Все эти российские пропагандисты заканчивают одинаково. Это хорошо, что они справляются без нас. Раз им это сходит с рук, надо им лучше работать,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Почему Бентли был важен для Симоньян

Пропагандист-иностранец – это "жемчужина" пропагандистов России. Россияне имеют иностранцев с российскими паспортами, но они в своих странах или в розыске, или являются преступниками. Если в России их блоги показать можно, то в их странах нет.

С Бентли же ситуация другая. Он сам из Техаса, что означает консервативную принадлежность, то есть это республиканцы. Поэтому это достаточно удачно использовалось россиянами еще при президентстве Дональда Трампа, ведь Бентли бы рассказывал понятным языком жителям Техаса, как основным избирателям Трампа, о "нацистах в Украине".

Здесь есть и обратная сторона истории: если эту "жемчужину" можно так легко убить и никому ничего за это не будет, то что же будут думать те, кто смотрел Бентли,

– прокомментировал Андрющенко.

Также он добавил, что для российской пропаганды это страшная и позорная история. Российским медийщикам, особенно Симоньян, придется это объяснять не только россиянам, или даже жене Бентли, но и США.

Российская пропаганда: последние новости