Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіянам вбивство Бентлі зійшло з рук. Через це Симоньян залишилась без свого рупора пропаганди в США.
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Що відомо про його смерть
За словами Андрющенка, його викрала 8-ма танкова бригада так званого "ДНР", потім зґвалтували й вбили.
ЛГБТ в цій країні ж заборонене, це ж екстремізм, якого вони спершу до нього проявили, а потім, мабуть, за це і вбили,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
Також він додав, що було б непогано, якби Карлсон Такер приїхав взяти чергове інтерв'ю в Донецьку про громадянина США, який приїхав на Путінську пропаганду та "не дуже красиво" загинув.
Зійшло з рук росіянам
Спершу, за словами Андрющенка, росіяни розповсюджували версії, що, буцімто, його вбили українські партизани, але потім все ж зізнались. До того ж Олександр Ходаковський, який відповідає за росгвардію так званого "ДНР", написав у своєму телеграм-каналі, що вони знайдуть та покарають вбивць, а потім видалив цей пост.
Всі ці російські пропагандисти закінчують однаково. Це добре, що вони справляються без нас. Раз їм це сходить з рук, треба їм краще працювати,
– зазначив радник міського голови Маріуполя.
Чому Бентлі був важливий для Симоньян
Пропагандист-іноземець – це "перлина" пропагандистів Росії. Росіяни мають іноземців з російськими паспортами, але вони у своїх країнах або в розшуку, або є злочинцями. Якщо в Росії їхні блоги показати можна, то в їхніх країнах ні.
З Бентлі ж ситуація інша. Він сам з Техасу, що означає консервативну належність, тобто це республіканці. Тому це досить вдало використовувалось росіянами ще за президентства Дональда Трампа, адже Бентлі б розповідав зрозумілою мовою мешканцям Техасу, як основним виборцям Трампа, про "нацистів в Україні".
Тут є і зворотна сторона історії: якщо цю "перлину" можна так легко вбити й нікому нічого за це не буде, то що ж будуть думати ті, хто дивився Бентлі,
– прокоментував Андрющенко.
Також він додав, що для російської пропаганди це страшна та ганебна історія. Російським медійникам, особливо Симоньян, доведеться це пояснювати не лише росіянам, чи навіть дружині Бентлі, а й США.
Російська пропаганда: останні новини
- Володимир Зеленський дав два інтерв'ю іноземним виданням, де заявив про підготовку до контрнаступу. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва перекрутила слова президента та наполягала, що план контрнаступу полягає в тому, що Україна має просто "повірити в успіх, бо іншої альтернативи нібито нема".
- Колишній нардеп Олег Царьов прийшов у гості на програму до російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, де вони посварились у прямому ефірі. Царьов заявив, що росіянам потрібно робити усе, щоб їх полюбили українці. Натомість Скабєєва сказала, що в Україні немає друзів для Росії.
- Владімір Соловйов почав питати, чому Росія не здатна виготовляти власні якісні товари та є залежною від Китаю. Згідно зі словами пропагандиста, виходить так, що Владімір Путін 20 років нічого не робив і перетворив Росію у залежну та відсталу державу.