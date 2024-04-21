Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіянам вбивство Бентлі зійшло з рук. Через це Симоньян залишилась без свого рупора пропаганди в США.

Дивіться також Підтвердив, що путінський агент: для чого Дуров дав інтерв'ю Карлсону

Що відомо про його смерть

За словами Андрющенка, його викрала 8-ма танкова бригада так званого "ДНР", потім зґвалтували й вбили.

ЛГБТ в цій країні ж заборонене, це ж екстремізм, якого вони спершу до нього проявили, а потім, мабуть, за це і вбили,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Також він додав, що було б непогано, якби Карлсон Такер приїхав взяти чергове інтерв'ю в Донецьку про громадянина США, який приїхав на Путінську пропаганду та "не дуже красиво" загинув.

Зійшло з рук росіянам

Спершу, за словами Андрющенка, росіяни розповсюджували версії, що, буцімто, його вбили українські партизани, але потім все ж зізнались. До того ж Олександр Ходаковський, який відповідає за росгвардію так званого "ДНР", написав у своєму телеграм-каналі, що вони знайдуть та покарають вбивць, а потім видалив цей пост.

Всі ці російські пропагандисти закінчують однаково. Це добре, що вони справляються без нас. Раз їм це сходить з рук, треба їм краще працювати,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Чому Бентлі був важливий для Симоньян

Пропагандист-іноземець – це "перлина" пропагандистів Росії. Росіяни мають іноземців з російськими паспортами, але вони у своїх країнах або в розшуку, або є злочинцями. Якщо в Росії їхні блоги показати можна, то в їхніх країнах ні.

З Бентлі ж ситуація інша. Він сам з Техасу, що означає консервативну належність, тобто це республіканці. Тому це досить вдало використовувалось росіянами ще за президентства Дональда Трампа, адже Бентлі б розповідав зрозумілою мовою мешканцям Техасу, як основним виборцям Трампа, про "нацистів в Україні".

Тут є і зворотна сторона історії: якщо цю "перлину" можна так легко вбити й нікому нічого за це не буде, то що ж будуть думати ті, хто дивився Бентлі,

– прокоментував Андрющенко.

Також він додав, що для російської пропаганди це страшна та ганебна історія. Російським медійникам, особливо Симоньян, доведеться це пояснювати не лише росіянам, чи навіть дружині Бентлі, а й США.

Російська пропаганда: останні новини