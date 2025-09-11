Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой хотел поехать на похороны дочери, которая нашла последний покой в Шарлотте. Однако выехать из страны мужчина не смог.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Почему Станислав Заруцкий не смог поехать на похороны дочери?

Отец убитой в Северной Каролине 23-летней украинки Ирины Заруцкой проживает в Киеве. Когда стало известно о гибели его дочери, мужчина собирался вылететь в США на прощание с ней, однако ему не позволили покинуть страну.

Станислав Заруцкий был очень расстроен тем, что не смог отдать дочери последний долг. Издание пишет, что его не выпустили из Украины из-за запрета выезда мужчинам призывного возраста.

Кем являются родители Ирины Заруцкой?

Ирина Заруцкая переехала в США с мамой, братом и сестрой эмигрировала три года назад. Отец остался в Украине. Станислав Заруцкий – бывший строитель, а мать Анна – домохозяйка.

Семья Ирины вспоминает, что девочка была "талантливой и страстной художницей", закончила в Киеве колледж по специальности "Искусство и реставрация". В Шарлотте украинка волонтерила, мечтала стать ветеринарным ассистентом, училась, работала в магазине одежды и в пиццерии.

Ирина также мечтала стать моделью и сотрудничала с фотографом и визажисткой Ульяной Козловской.

Как пишет издание, Ирину будут помнить за ее доброту, креативность и неизгладимое впечатление, которое она производила на каждого, кого встречала.

Тетя убитой девушки Валерия в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказала, что ее мать была слишком напугана, чтобы выходить из дома после убийства дочери. Свое горе она не хочет демонстрировать.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США?