Отец убитой Ирины Заруцкой не смог поехать на ее похороны: в чем причина
- Станиславу Заруцкому не разрешили выехать из Украины на похороны дочери Ирины, которую в США убил бездомный.
- Ирина Заруцкая, которая эмигрировала в США с семьей три года назад, была известна как талантливая художница и мечтала стать ветеринарным ассистентом и моделью.
Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой хотел поехать на похороны дочери, которая нашла последний покой в Шарлотте. Однако выехать из страны мужчина не смог.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
К теме Показалось, что она читает мысли, – подозреваемый раскрыл мотивы убийства Ирины Заруцкой в США
Почему Станислав Заруцкий не смог поехать на похороны дочери?
Отец убитой в Северной Каролине 23-летней украинки Ирины Заруцкой проживает в Киеве. Когда стало известно о гибели его дочери, мужчина собирался вылететь в США на прощание с ней, однако ему не позволили покинуть страну.
Станислав Заруцкий был очень расстроен тем, что не смог отдать дочери последний долг. Издание пишет, что его не выпустили из Украины из-за запрета выезда мужчинам призывного возраста.
Кем являются родители Ирины Заруцкой?
Ирина Заруцкая переехала в США с мамой, братом и сестрой эмигрировала три года назад. Отец остался в Украине. Станислав Заруцкий – бывший строитель, а мать Анна – домохозяйка.
Семья Ирины вспоминает, что девочка была "талантливой и страстной художницей", закончила в Киеве колледж по специальности "Искусство и реставрация". В Шарлотте украинка волонтерила, мечтала стать ветеринарным ассистентом, училась, работала в магазине одежды и в пиццерии.
Ирина также мечтала стать моделью и сотрудничала с фотографом и визажисткой Ульяной Козловской.
Как пишет издание, Ирину будут помнить за ее доброту, креативность и неизгладимое впечатление, которое она производила на каждого, кого встречала.
Тетя убитой девушки Валерия в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказала, что ее мать была слишком напугана, чтобы выходить из дома после убийства дочери. Свое горе она не хочет демонстрировать.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США?
В Шарлотте в конце сентября убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны. Девушка ехала в трамвае, когда на нее сзади напал неизвестный мужчина. Убийца ножом ранил девушку в шею.
Нападавшим оказался 34-летний бездомный Декарлос Браун, который уже имел серьезные проблемы с законом. Однако почти все дела против него были закрыты и он находился на свободе.
Дональд Трамп отреагировал на преступление и заявил, что подозреваемый в убийстве должен быть приговорен к смертной казни. ФБР проводит расследование.
Илон Маск заявил, что готов выделить один миллион долларов на создание стенописи с изображением убитой в США Ирины Заруцкой, чтобы привлечь внимание к подобным преступлениям.