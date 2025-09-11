Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Чому Станіслав Заруцький не зміг поїхати на похорон доньки?
Батько вбитої у Північній Кароліні 23-річної українки Ірини Заруцької проживає у Києві. Коли стало відомо про загибель його доньки, чоловік збирався вилетіти до США на прощання з нею, однак йому не дозволили покинути країну.
Станіслав Заруцький був дуже засмучений тим, що не зміг віддати доньці останню шану. Видання пише, що його не випустили з України через заборону виїзду чоловікам призовного віку.
Ким є батьки Ірини Заруцької?
Ірина Заруцька переїхала до США з мамою, братом і сестрою емігрувала три роки тому. Батько залишився в Україні. Станіслав Заруцький – колишній будівельник, а мати Анна – домогосподарка.
Родина Ірини згадує, що дівчинка була "талановитою і пристрасною художницею", закінчила в Києві коледж за спеціальністю "Мистецтво і реставрація". У Шарлотті українка волонтерила, мріяла стати ветеринарним асистентом, навчалася, працювала в магазині одягу та в піцерії.
Ірина також мріяла стати моделлю та співпрацювала з фотографкою та візажисткою Уляною Козловською.
Як пише видання, Ірину пам'ятатимуть за її доброту, креативність та незабутнє враження, яке вона справляла на кожного, кого зустрічала.
Тітка вбитої дівчини Валерія в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail розповіла, що її мати була надто налякана, щоб виходити з дому після вбивства доньки. Своє горе вона не хоче демонструвати.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США?
У Шарлотті наприкінці вересня вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка переїхала до США, рятуючись від повномасштабної війни. Дівчина їхала в трамваї, коли на неї ззаду напав невідомий чоловік. Убивця ножем поранив дівчину в шию.
Нападником виявився 34-річний бездомний Декарлос Браун, який вже мав серйозні проблеми з законом. Однак майже всі справи проти нього були закриті й він перебував на свободі.
Дональд Трамп відреагував на злочин і заявив, що підозрюваний у вбивстві має бути засуджений до смертної кари. ФБР проводить розслідування.
Ілон Маск заявив, що готовий виділити один мільйон доларів на створення стінописів з зображенням убитої у США Ірини Заруцької, щоб привернути увагу до подібних злочинів.