Чому Станіслав Заруцький не зміг поїхати на похорон доньки?

Батько вбитої у Північній Кароліні 23-річної українки Ірини Заруцької проживає у Києві. Коли стало відомо про загибель його доньки, чоловік збирався вилетіти до США на прощання з нею, однак йому не дозволили покинути країну.

Станіслав Заруцький був дуже засмучений тим, що не зміг віддати доньці останню шану. Видання пише, що його не випустили з України через заборону виїзду чоловікам призовного віку.

Ким є батьки Ірини Заруцької?

Ірина Заруцька переїхала до США з мамою, братом і сестрою емігрувала три роки тому. Батько залишився в Україні. Станіслав Заруцький – колишній будівельник, а мати Анна – домогосподарка.

Родина Ірини згадує, що дівчинка була "талановитою і пристрасною художницею", закінчила в Києві коледж за спеціальністю "Мистецтво і реставрація". У Шарлотті українка волонтерила, мріяла стати ветеринарним асистентом, навчалася, працювала в магазині одягу та в піцерії.

Ірина також мріяла стати моделлю та співпрацювала з фотографкою та візажисткою Уляною Козловською.

Як пише видання, Ірину пам'ятатимуть за її доброту, креативність та незабутнє враження, яке вона справляла на кожного, кого зустрічала.

Тітка вбитої дівчини Валерія в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail розповіла, що її мати була надто налякана, щоб виходити з дому після вбивства доньки. Своє горе вона не хоче демонструвати.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США?