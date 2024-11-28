Оккупанты расстреляли четырех украинских пленных в Покровском районе

В Донецкой области враг убил четырех захваченных в плен украинских военных. СБУ расследует это преступление.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту грубого нарушения законов войны, что привело к умышленному убийству украинских военных (часть 2 статьи 438 УК Украины). Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.

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Что известно о расстреле украинских военных

По предварительной информации, 22 ноября 2024 года российские военные совершили атаку на позиции ВСУ вблизи села Петровка в Покровском районе. В ходе боевых действий четверо украинских защитников попали в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь из автоматического оружия, убив пленных на месте.

Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и классифицируются как серьезное международное преступление.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все детали происшествия и идентифицировать виновных. Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Расстрелянные украинские пленные