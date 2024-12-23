В сети шерят фейк об убийстве мужчины работниками ТЦК в Одессе: видео всплывает повторно

В сети появилась информация о якобы убийстве гражданского мужчины в Одесском ТЦК. Эта информация является фейком, а видео происходит из российского паблика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что известно об "убийстве" гражданского работниками ТЦК в Одессе

На фоне сообщений о якобы "убийстве" мужчины, в Управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск провели проверку мероприятий оповещения в Одессе и Одесской области. Выяснилось, что ни одного, даже отдаленно подобного события – не было.

Видео, которое распространяется в сети как подтверждение инцидента, не позволяет идентифицировать лиц или обстоятельства события, а его происхождение – вражеский телеграмм-канал. Далее ролик подхватывают другие российские ресурсы или пророссийские каналы,

– указывают в ЦПД.

Более того, в Центре пишут, что видео появляется в сети повторно с определенной периодичностью. Каждый раз пропаганда подает его как "новый случай".

Россияне распространяют фейковое видео с ТЦК / фото Центра противодействия дезинформации

В ЦПД отмечают, что это является классическим примером пропагандистского приема "Большая ложь", направленного на дискредитацию мобилизационных мероприятий в Украине.

К слову, недавно в Минобороны анонсировали полную реформу ТЦК. Основным изменением будет то, что структура будет подчиняться Министерству обороны, а не Сухопутным силам, как это есть сейчас.