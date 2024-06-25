В Павлограде прощаются с погибшей в Германии 9-летней Валерией Гудзенко

В Павлограде Днепропетровской области во вторник, 25 июня, прощаются с погибшей в Германии Валерией Гудзенко. 9-летнюю девочку убили 3 июня 2024 года в немецком городе Дебельн.

10 дней назад с девочкой попрощались также в Германии. Тысячи людей вышли на площадь города, чтобы выпустить воздушные шарики и зажечь свечи в память об убитой Валерии.

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По просьбе отца ребенка хоронят в Украине

По просьбе отца девочку похоронят на кладбище в Павлограде – он запретил это сделать в Германии.

Проститься с убитой девочкой пришло более сотни людей, среди которых родственники, учителя, соседи, семьи одноклассников девочки.

В Павлограде прощаются с убитой маленькой украинкой / Фото Суспільне Дніпро

Напомним, что 9-летняя Валерия вместе с мамой, сестрой и бабушкой переехала в Германию два года назад. Отец вступил в ряды ВСУ и защищал Украину на войне. 3 июня ребенок исчез по дороге в школу. Более недели продолжались поиски Валерии, но, к сожалению, 12 июня стало известно, что она мертва – ее тело нашли в 4 километрах от дома, где она жила.

Среди подозреваемых в убийстве – 50-летний беженец из Украины Геннадия и молдаванин Андрея. Оба мужчины имели чувства к матери Валерии – Надежде. Позже оказалось, что украинец имел алиби, а вот другого сторонника женщины задержали в Праге за рулем автомобиля. Сейчас он является главным подозреваемым.