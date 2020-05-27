Смерть Валерия Давиденко: нардепа Полякова вызывают в ГБР – что известно
Народного депутата Антона Полякова вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Допрашивать его будут как свидетеля по делу о смерти другого парламентария Валерия Давиденко.
Что известно о допросе Полякова
Допрос назначен на 28 мая. Об этом в телеграмме сообщил бывший народный избранник Игорь Мосийчук.
Советуем ознакомиться Смерть нардепа Давиденко: есть ли связь с коррупцией
По его словам, Поляков в течение своей работы в статусе нардепа постоянно поднимал и требовал привлечения к ответственности Валерия Давиденко и его коллеги из парламентской группы "Доверие" Бориса Приходько.
Мосийчук убеждает, что те напрямую причастны к краже 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда в 2014.
Подробнее о связях Давиденко с Приходько
В 2007 году они вместе с Юрием Колобовым стали владельцем "Терра Банка". Впоследствии, во времена правления Януковича все получили высокие государственные должности:
- Колобов – министра финансов,
- Приходько – заместителя главы Национального банка Украины,
- Давиденко – заместителя министра аграрной политики и продовольствия.
В 2014 году Давиденко вместе с Приходько заподозрили в хищении средств Аграрного фонда на сумму 2 миллиарда гривен.
Коротко об этом деле
- В феврале 2014 года, за несколько дней до капитуляции режима Януковича, руководство Аграрного фонда разместило свыше 2 миллиарда гривен на депозитных счетах "Брокбизнесбанка".
- Тогда это финучреждение принадлежало приближенному к "семье" бизнесмену Сергею Курченко.
- Через несколько недель после этого в банк ввели временную администрацию.
- А в собственности Аграрного фонда тогда были только облигации.
- Сначала было организовано их выкуп "Брокбизнесбанком" за счет полученного от Нацбанка рефинансирования.
- А далее Аграрный фонд, вопреки уставу и без разрешения Минагрополитики, разместил эти средства на депозитном счете банка.
- Полученные 2 миллиарда служебные лица "Брокбизнесбанка" потратили на погашение фиктивных долгов банка.
Наконец 31 июля 2014 года Приходько оказался за решеткой, а в декабре этого же года вышел из СИЗО под залог. Зато уголовное производство по хищению 2 миллиардов гривен Аграрного фонда направилось в суд.
Но Давиденко, как и другие фигуранты дела, остался на свободе несмотря на то, что в конце марта 2019 года им было сообщено о подозрении.
В 2019 году:
- Давиденко снова стал народным депутатом (избран на мажоритарном 208-м округе в Черниговской области),
- народным депутатом был избран и обвиняемый Приходько (210-й округ).
Таким образом, Приходько одновременно с мандатом получил неприкосновенность и перестал появляться в суд.
К теме Убит депутат Давыденко: чем был известен политик и в каких скандалах фигурировал
Смерть Валерия Давиденко: основное
- Народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли застреленным 23 мая. Его нашла уборщица в туалете офиса депутата.
- Хотя все очень похоже на самоубийство, в такую версию не верят его близкие и коллеги. Мол, у Давиденко не было никаких оснований для этого, но зато было много планов.
- Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.
- 26 мая Валерия Давиденко похоронили в его родной Носовке на Черниговщине.