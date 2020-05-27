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Смерть Валерия Давиденко: нардепа Полякова вызывают в ГБР – что известно

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Антон Поляков
Антон Поляков / Фейсбук Антона Полякова

Народного депутата Антона Полякова вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Допрашивать его будут как свидетеля по делу о смерти другого парламентария Валерия Давиденко.

Что известно о допросе Полякова

Допрос назначен на 28 мая. Об этом в телеграмме сообщил бывший народный избранник Игорь Мосийчук.

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По его словам, Поляков в течение своей работы в статусе нардепа постоянно поднимал и требовал привлечения к ответственности Валерия Давиденко и его коллеги из парламентской группы "Доверие" Бориса Приходько.

Мосийчук убеждает, что те напрямую причастны к краже 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда в 2014.

Подробнее о связях Давиденко с Приходько

В 2007 году они вместе с Юрием Колобовым стали владельцем "Терра Банка". Впоследствии, во времена правления Януковича все получили высокие государственные должности:

  • Колобов – министра финансов,
     
  • Приходько – заместителя главы Национального банка Украины,
     
  • Давиденко – заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

В 2014 году Давиденко вместе с Приходько заподозрили в хищении средств Аграрного фонда на сумму 2 миллиарда гривен.

Коротко об этом деле

  • В феврале 2014 года, за несколько дней до капитуляции режима Януковича, руководство Аграрного фонда разместило свыше 2 миллиарда гривен на депозитных счетах "Брокбизнесбанка".
  • Тогда это финучреждение принадлежало приближенному к "семье" бизнесмену Сергею Курченко.
  • Через несколько недель после этого в банк ввели временную администрацию.
  • А в собственности Аграрного фонда тогда были только облигации.
  • Сначала было организовано их выкуп "Брокбизнесбанком" за счет полученного от Нацбанка рефинансирования.
  • А далее Аграрный фонд, вопреки уставу и без разрешения Минагрополитики, разместил эти средства на депозитном счете банка.
  • Полученные 2 миллиарда служебные лица "Брокбизнесбанка" потратили на погашение фиктивных долгов банка.

Наконец 31 июля 2014 года Приходько оказался за решеткой, а в декабре этого же года вышел из СИЗО под залог. Зато уголовное производство по хищению 2 миллиардов гривен Аграрного фонда направилось в суд.

Но Давиденко, как и другие фигуранты дела, остался на свободе несмотря на то, что в конце марта 2019 года им было сообщено о подозрении.

В 2019 году:

  • Давиденко снова стал народным депутатом (избран на мажоритарном 208-м округе в Черниговской области),
  • народным депутатом был избран и обвиняемый Приходько (210-й округ).

Таким образом, Приходько одновременно с мандатом получил неприкосновенность и перестал появляться в суд.

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Смерть Валерия Давиденко: основное

  • Народного депутата Украины Валерия Давиденко нашли застреленным 23 мая. Его нашла уборщица в туалете офиса депутата.
  • Хотя все очень похоже на самоубийство, в такую версию не верят его близкие и коллеги. Мол, у Давиденко не было никаких оснований для этого, но зато было много планов.
  • Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.
  • 26 мая Валерия Давиденко похоронили в его родной Носовке на Черниговщине.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Убийство Государственное бюро расследований Деньги Сельское хозяйство Коррупция Антон Поляков Давыденко Валерий Николаевич Смерть Валерия Давиденко
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