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Убит депутат Давыденко: чем был известен политик и в каких скандалах фигурировал

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Убит Валерий Давиденко - биография депутата, его скандалы
Валерия Давиденко нашли застреленным: что известно о нардепе / Пресс-служба Валерия Давиденко

К вечеру 23 мая в центре Киева нашли застреленным депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко. Погиб политик в своем офисе – неподалеку Бессарабского рынка. О самых интересных фактах из его биографии и о скандалах, в которых он фигурировал, – читайте в материале.

Коротко о смерти Валерия Давиденко

Предварительно, нардепа нашли в туалете. Обнаружила тело уборщица. Офис Давыденко размещается в здании Печерского района на улице Большая Васильковская, 4.

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В Прокуратуре Киева говорят, что он имел огнестрельное ранение головы. Рядом с ним лежал пистолет. По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Давыденко был застрелен из собственного наградного пистолета.

Между тем, полиция Киева начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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Валерия Давиденко нашли застреленным в самом центре Киева / Фото Татьяны Крохмаль для 24 канала

Основные факты из биографии Давыденко

  • Родился он 16 марта 1973 года в городке Носовка на Черниговщине .
  • Окончил Национальный университет пищевых технологий.
  • До последнего времени официально проживал в той же Носовке. Однако,  на его родственников записано много квартир в Киеве.
  • Работал инженером-механиком в компании "Украинский дом связи", специалистом по страхованию в фирмах "Саламандра-Восток" и "Украинская страховая группа".
  • Возглавлял компании "Агропрофит" (директор) и совместное предприятие "Агродом" (генеральный директор).
  • В 2013 году беглый президент Виктор Янукович указом назначил его заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Но в 2014-м тогдашний премьер Арсений Яценюк освободил Давыденко с этой должности.
  • В 2014 году его знали как советника дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Национальной академии аграрных наук.
  • Был народным депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов .
  • В парламенте сначала представлял Блок Петра Порошенко. А в нынешней Раде был беспартийным, правда входил в группу "Доверие".
  • В 2019 году баллотировался в парламент в том же округе, что и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
  • В нынешней Раде был членом Комитета по вопросам экономического развития, членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.
  • Находился в гражданском браке с Людмилой Нестеренко. Имел двух дочерей – Ольгу и Евгению. Его младшая сестра работает учителем в Носовский средней школе № 1.

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Карточка Валерия Давыденко на сайте Верховной Рады / Скриншот

Как Валерий Давиенко стал агробаронов

Поскольку Валерий Давиденко родился в семье колхозников, то и суждено ему всю жизнь было связать с агропромышленностью.

Так, в 1995 году он получил образование в Украинском университете пищевых технологий по специальности "инженер-механик оборудования пищевых производств". А через некоторое время внезапно стал директором компании "Агропрофит". Давыденко убеждал, что помогли ему в этом бывшие преподаватели института. Те, в свою очередь, разработали проект колбасного цеха в одном из сел на Черниговщине и пригласили будущего политика поработать руководителем.

На такой высокой должности он проработал два года. Затем были работы в разных фирмах, о чем мы упоминали выше. Также он ездил на заработки за границу.

В итоге, в 2004 году, как признавался сам Давыденко, ему повезло: знакомые вели в Бахмаче переговоры, чтобы взять в аренду землю, и пригласили его. Так он возглавил предприятие "Агродом", которое было создано в 2003 году. Первый руководитель компании не смог наладить процесс и встрял в печальную кредитную историю.

Впоследствии "Агродом" разрастется в целую агроимперии будущего нардепа. На юге Черниговской области у Давиденко будут десятки тысяч гектар земли, сахарный завод и другие активы. По информации СМИ, помогли ему выбиться в крупные бизнесмены люди, которые впоследствии станут близкими к семье Януковича.

Интересно, что в 2017 году Давыденко говорил, что еще в 2013-м лишился своего агробизнеса – когда пошел в народные депутаты. В то же время компания "Агродом" размещается на территории избирательного округа нардепа.

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Всю свою жизнь Валерий Давиденко связал с селом и сельским хозяйством 

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В 2007 году Давыденко вместе с партнерами Юрием Колобовым и Борисом Приходько становятся владельцами "Терра банка". Впоследствии Колобов станет министром финансов в правительстве Николая Азарова. Зато Валерий Давиденко получил должность заместителя министра аграрной политики. В ведомстве он работал под руководством Николая Присяжнюка, возглавлял наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой компании Украины.

Заметим, что результаты работы Валерия Давыденко привели к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая. Получив в КНР кредит на 3 миллиарда долларов в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов только на 153 миллиона. А "китайское" зерно в это время выезжало в другие страны по более высоким ценам.

Печальная судьба также ожидала и на "Терра банк". В 2014 году от одного из старейших финучреждений не осталось ничего и туда была введена временная администрация.

Юрий Колобов, Даивденко, гибель, самоубийство, нардеп, биография, вбивсство, Совет

Юрий Колобов (справа) / Фото: ForUm

С приходом новой власти Давыденко баллотировался в Раду. Шел он под брендом партии "Заступ". СМИ пишут, что это был локальный проект на одни выборы – в Черниговской области политсила буквально засевала округ деньгами, предлагая агитаторам вдвое больше конкурентов. Партия даже раздавала деньги за голос в пользу Давыденко (в частности, полиция задержала доверенных лиц партии со 257 тысячами гривен в мешке). В итоге, за месяц до выборов, "Заступ" уже стал лидером – но не симпатий избирателей, а интернет-джинсы. Именно партия Давыденко заказывала более трети всех проплаченных новостей на украинских сайтах.

В итоге Давыденко стал народным депутатом. В Раде VIII скликанная он вошел в БПП. Но был незаметным парламентарием: практически не выступал, не подавал законопроекты. По данным сайта, "Слово и дело" нардеп не выполнил практически ничего из своих обещаний. Даже не голосовал за признание нелегитимными выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

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Даивденко, гибель, самоубийство, нардеп, биография, вбивсство, Совет

Валерий Давиденко во время работы в Верховной Раде / Фейсбук Валерия Давыденко

Что известно о декларации Валерия Давиденко

Недвижимость

Владеет квартирой в Бахмаче на Черниговщине (44,7 квадратных метра), домом в Носовке (107,4 квадратных метра) и гаражом в Киеве (36 квадратных метра). Также он является владельцем офиса в Киеве и берет в аренду четыре офиса на Черниговщине (записаны как приемная нардепа).

На его жену записано 2 земельных участка в Козине и Старых Безрадичах Киевской (2,7 тысяч квадратных метра и 10,4 тысяч квадратных метра соответственно), 3 машиноместа в Киеве, 2 квартиры в Киеве (155,7 квадратных метра и 88,5 квадратных метра).

Мать убитого Валентина Давыденко в своей собственности имеет 3 земельных участка в Носовке (38,4 тысяч квадратных метра, 1 тысяча квадратных метров і 2,05 тысяч квадратных метра).

Также семья Давиденко совместно владеет квартирой в Киеве на 75,7 квадратных метров.

Бизнес

После избрания нардепом Давыденко переписал весь бизнес на маму. Так, она является владелицей акций французской фирмы AGROREGION, компании "РЕГИОН-2007" (фактически это частный таможенный пост в поселке Козелец, открытый после того, как заместитель министра Давыденко помог закрыть государственный пост в Чернигове), а также десятков других фирм, преимущественно сельскохозяйственного направления деятельности.

Авто и другое ценное имущество

Его мать ездит на Toyota Land Cruiser 2017 выпуска, а сожительница – на Infiniti FX50 201 года выпуска.

Сам Давыденко владеет 6 драгоценными часами фирм Ulysse Nardin, Maurice Lacroix, Rolex и Audemars Piguet. Кроме того, он задекларировал оружи : два карабина (один из которых – охотничий) и ружье.

Деньги

Согласно декларации за 2019 год, Давыденко получил 465 тысяч 839 гривен по основному месту работы, 461 тысяч 40 гривен – как средства, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Зато его жена заработала 1 миллион 606 тысяч 369 гривен как доход от занятия независимой профессиональной деятельностью.

Неплохие доходы имеет и мать, в частности:

  • 22 тысячи 139 гривен (от предоставления имущества в аренду),
  • 9 тысяч 409 гривен (проценты в банке),
  • 26 тысяч 565 гривен (гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам),
  • 32 тысячи 976 гривен (страховые выплаты),
  • 3 миллиона гривен (доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав).

Наличных у Валерия Давиденко – 175 тысяч долларов, а у его матери – 615 тысяч долларов.

На банковских счетах нардеп разместил примерно 125 тысяч гривен и почти 4 тысячи евро. Его гражданская жена Людмила Нестеренко имеет в банках почти 258 тысяч гривен и 1 тысячу долларов. А мать – почти 120 тысяч гривен.

В то же время Валерий Давиденко занял третьим лицам 1 миллион долларов.

Последнее сообщение Валерия Давыденко в Facebook 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: е-декларирование Юрий Колобов Виктор Янукович Блок Петра Порошенко Верховная Рада Убийство Криминальные новости Потери Жертвы Давыденко Валерий Николаевич Новости Украины Смерть Валерия Давиденко
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