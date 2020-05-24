Вбито депутата Давиденка: чим був відомим політик і у яких скандалах фігурував

Надвечір 23 травня у центрі Києва знайшли застреленим депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка. Загинув політик у власному офісі – неподалік Бессарабського ринку. Про найцікавіші факти з його біографії та про скандали, в яких він фігурував, – читайте в матеріалі.

Коротко про смерть Валерія Давиденка

Попередньо, нардепа знайшли в туалеті. Виявила тіло прибиральниця. Офіс Давиденка розміщується в будинку Печерського району на вулиці Велика Васильківська, 4.

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У Прокуратурі Києва кажуть, що він мав вогнепальне поранення голови. Поруч із ним лежав пістолет. За словами екснардепа Сергія Лещенка, Давиденко був застреленим із власного нагородного пістолета.

Тим часом, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Основні факти з біографії Давиденка

Народився він 16 березня 1973 року в містечку Носівка на Чернігівщині .

. Закінчив Національний університет харчових технологій.

До останнього часу офіційно проживав усе в тій же Носівці. Однак, на його родичів записано багато квартир у Києві.

Працював інженером-механіком у компанії "Український дім зв’язку", спеціалістом зі страхування в фірмах "Саламандра-Схід" та "Українська страхова група".

та Очолював компанії "Агропрофіт" (директор) і спільне підприємство "Агродім" (генеральний директор).

(директор) і спільне підприємство (генеральний директор). У 2013 році президент-утікач Віктор Янукович указом призначив його заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Але у 2014-му тодішній прем'єр Арсеній Яценюк звільнив Давиденка з цієї посади.

Але у 2014-му тодішній прем'єр Арсеній Яценюк звільнив Давиденка з цієї посади. У 2014 році його знали як радника дирекції з розвитку перспективних програм Інституту інноваційного провайдингу Національної академії аграрних наук.

Був народним депутатом Верховної Ради VIII та IX скликань .

та . У парламенті спершу представляв Блок Петра Порошенка . А в нинішній Раді був безпартійним, щоправда входив до групи "Довіра".

. А в нинішній Раді був безпартійним, щоправда входив до У 2019 році балотувався до парламенту у тому ж окрузі, що і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

У нинішній Раді був членом Комітету з питань економічного розвитку , членом груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною.

, членом груп з міжпарламентських зв'язків з Чехією, Угорщиною, Бразилією, Еміратами та Аргентиною. Перебував у цивільному шлюбі з Людмилою Нестеренко. Мав двох дочок – Ольгу та Євгенію. Його молодша сестра працює вчителем в Носівській середній школі № 1.

Валерія Давиденка знайшли застреленим у самісінькому центрі Києва / Фото Тетяни Крохмаль для 24 каналу

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Як Валерій Дадиенко став агробароном

Карточка Валерія Давиденка на сайті Верховної Ради / Скриншот

Оскільки Валерій Давиденко народився у родині колгоспників, то і судилося йому все життя пов’язати з агропромисловістю.

Так, в 1995 році він отримав освіту в Українському університеті харчових технологі за спеціальністю "інженер-механік обладнання харчових виробництв". А за деякий час раптово став директором компанії "Агропрофіт". Давиденко переконував, що допомогли йому в цьому колишні викладачі інституту. Ті, зі свого боку, розробили проєкт ковбасного цеху в одному з сілна Чернігівщині та запросили майбутнього політика попрацювати керівником.

На такій високій посаді він пропрацював два роки. Потім були роботи в різних фірмах, про що ми згадували вище. Також він їздив на заробітки за кордон.

У підсумку, в 2004 році, як зізнавався сам Давиденко, йому пощастило: знайомі вели в Бахмачі переговори, щоб взяти в оренду землю, та запросили його. Так він очолив підприємство "Агродім", яке було створено в 2003-му. Перший керівник компанії не зміг налагодити процес і встряв у сумну кредитну історію.

Згодом "Агродім" розростеться в цілу агроімперію майбутнього нардепа. На півдні Чернігівської області у Давиденка будуть десятки тисяч гектар землі, цукровий завод й інші активи. За інформацією ЗМІ, допомогли йому вибитись у великі бізнесмени люди, які згодом стануть близькими до сім'ї Януковича.

Цікаво, що в 2017 році Давиденко говорив, що ще в 2013-му позбувся свого агробізнесу – коли пішов у народні депутати. Водночас компанія "Агродім" розміщується на території виборчого округу нардепа.

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Усе своє життя Валерій Давиденко пов'язав із селом і сільським господартсвом

У 2007 році Давиденко разом із партнерами Юрієм Колобовим і Борисом Приходьком стають власниками "Терра банку". Згодом Колобов стане міністром фінансів в уряді Миколи Азарова. Натомість Валерій Давиденко отримав посаду заступника міністра аграрної політики. У відомстві він працював під керівництвом Миколи Присяжнюка, очолював наглядову раду Державної продовольчо-зернової компанії України.

Зауважимо, що результати роботи Валерія Давиденка призвели до багатомільярдних фінансових претензій з боку Китаю. Отримавши у КНР кредит на 3 мільярди доларів в обмін на постачання зерна, Державна продовольчо-зернова компанія України відправила вантажів лише на 153 мільйони. А "китайське" зерно у цей час виїжджало в інші країни за вищим цінами.

Сумна доля також очікувала й на "Терра банк". У 2014 році від однієї з найстаріших фінустанов не залишилися й туди було запроваджено тимчасову адміністрацію.

Юрій Колобов (праворуч) / Фото: ForUm

З приходом нової влади Давиденко балотувався до Ради. Йшов він під брендом партії "Заступ". ЗМІ пишуть, що це був локальний проєкт на одні вибори – у Чернігівській області полісила буквально засівала округ грошима, пропонуючи агітаторам удвічі більше за конкурентів. Партія навіть роздавала гроші за голос на користь Давиденка (зокрема, поліція затримала довірених осіб партії з 257 тисячами гривень в мішку). У підсумку, за місяць до виборів, "Заступ" вже став лідером – але не симпатій виборців, а інтернет-джинси. Саме партія Давиденка замовляла понад третину всіх проплачених новин на українських сайтах.

Зрештою Давиденко став народним депутатом. У Раді VIII скликанная він увійшов до БПП". Але був непомітним парламентарем: практично не виступав, не подавав законопроєкти. За даними сайту, "Слово і діло" нардеп не виконав практично нічого зі своїх обіцянок. Навіть не голосував за визнання нелегітимними виборів в Держдуму в окупованому Криму.



Валерій Давиденко під час роботи у Верховній Раді / Фейсбук Валерія Давиденка

