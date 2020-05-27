Вбивство Валерія Давиденка: нардепа Полякова викликають у ДБР – що відомо

Народного депутата Антона Полякова викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Допитувати його будуть як свідка у справі щодо вбивства іншого парламентаря Валерія Давиденка.

Що відомо про допит Полякова

Допит призначено на 28 травня. Про це у телеграмі повідомив колишній народний обранець Ігор Мосійчук.

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За його словами, Поляков протягом своєї роботи в статусі нардепа постійно піднімав та вимагав притягнення до відповідальності Валерія Давиденка та його колеги з парламентської групи "Довіра" Бориса Приходька.

Мосійчук переконує, що ті напряму є причетними до крадіжки 2 мільярдів гривень з Аграрного Фонду в 2014.

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