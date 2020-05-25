Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією

Вбивство політика люди завжди пов’язують з темною історією. Чи була смерть Валерія Давиденка наслідком корупційних дій та що говорять його колеги про цю трагедію.

25 травня у Києві попрощалися з народними депутатом Валерієм Давиденком. Його знайшли застреленим у власному офісі.

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Чи смерть нардепа Давиденка пов’язана з корупцією

Про народного депутата Валерія Давиденко мало хто чув до його загадкової смерті. Хоч обранець вже вдруге працює у парламенті, він не був медійною особою. Але Давиденко був не простим народним депутатом.

Виходець з села, Валерій Давиденко, очолював декілька агрокомпаній, а за часів Януковича (2013 рік) став заступником міністра агарної політики. Потім переметнувся до табору Петра Порошенка – входив у його фракцію в парламенті. Остання його партія – "Заступ".

Валерію Давиденку дарують коравай у школі / Фото з його сторінки в Facebook

Давиденка пов’язують зі справою розкрадання ПАТ "Агарний фонд" та колишнім заступником голови НБУ Борисом Приходьком, який навіть знаходився під арештом через кримінальне провадження.

Сьогодні Борис Приходько також народний депутат. З цією людиною Давиденка пов’язує давня дружба. Ще в 2007 році вони разом з Юрієм Колобовим стали власниками "Терра Банку". Колобов займав посаду міністра фінансів в уряді Миколи Азарова протягом двох років.

Саме Валерій Давиденко був організатором розкрадання "Агарного фонду", запевняє колишній народний депутат Ігор Луценко. У коментарі для сайту 24 каналу він повідомив, що смерть Давиденка може бути пов’язана з цією корупційною справою.

Одне з останніх фото Валерія Давиденка. Він на ньому разом колегою по депутатській групі "Довіра" Андрієм Котом / Фото з сторінки Facebook Валерія Давиденка

Зі слів Ігоря Луценка, зв’язки цих політиків дозволяли уникати відповідальності за крадіжку під час попередньої влади, а також допоки Офісом Володимира Зеленського керував Андрій Богдан. Він є давнім партнером по бізнесу Бориса Приходька.

Коли пішов Богдан, "криша" зникла, й у слідчих органів відкрились організаційно-політичні можливості для того щоб довести справу до кінця. Можливо комусь оголошувати підозри,

– сказав Ігор Луценко.

Тому зараз є велика мотивація аби Валерій Давиденко зник, запевняє Луценко. Адже він міг стати свідком та головним обвинувачуваним у справі розкрадання Аграрного фонду.

Луценко вважає, що народного депутат вбили, але замаскували це під самогубство.

Колеги по депутатській групі "Довіра", зокрема головне її обличчя, нардеп Сергій Шахов також впевнений, що Давиденка було вбито. Він переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство. Шахов запевнив, що якби у Давиденка були якісь проблеми, він би обов’язково повідомив, передає Громадське.

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Екснардеп Ігор Мосійчук також припускає, що Давиденка ліквідували. Він заявив, що у померлого депутата був конфлікт з агробізнесменом Андрієм Веревським – бенефіціаром компанії "Кернел" та спонсором депутатської групи "Довіра".

Зуб на Давиденка міг мати й біглий український олігарх Сергій Курченко, який начебто переховується в Москві. Їх пов’язує знов таки справа Аграрного фонду.

У чому суть справи розкрадання Агарного фонду? У лютому 2014 року, за кілька днів до повалення режиму Януковича, керівництво Аграрного фонду розмістило трохи більше 2 млрд грн на депозитних рахунках "Брокбізнесбанку", що на той час належав бізнесмену Сергію Курченку. Через кілька тижнів в банк ввели тимчасову адміністрацію. Отримані 2 млрд службові особи "Брокбізнесбанку" витратили на погашення фіктивних боргів банку. Генпрокуратурою за цими фактами розслідується кримінальне провадження щодо вчинення за попередньою змовою групою осіб під керівництвом Курченка протиправного заволодіння майном ПАТ "Аграрний фонд" на суму понад 2 млрд грн. Злочин кваліфіковано як такий, що передбачає позбавлення волі до 12 років та конфіскацію майна.

Втім всі ці версії – лише припущення політиків. Будемо чекати офіційних результатів розслідування цього резонансного випадку.

Коли в Україні востаннє вбивали народного депутата?

У 2019 році у Києві знайшли мертвим депутата від "Народного фронту", колишнього військового та популярного блогера Дмитра Тимчука.

За офіційною версію Тимчук загинув в результаті нещасного випадку – під час чищення власної зброї, куля потрапила йому у голову. Багато хто не вірив у це й вважають, що Тимчука було вбито. Поліція також розглядала цю версію, але пізніше цивільна дружина Тимчука розповіла, що він вбив себе сам.

Самогубством вважають й смерть одного з одіозних регіоналів – Михайла Чечетова. За цією версією він викинувся з вікна власної квартири у 2015 році. Це підтверджує його дружина та передсмертна записка.

А у 2007 році при загадкових обставинах загинув колега Чечетова – харківський регіонал Євген Кушнарьов. Його підстелив друг під час полювання, начебто випадково, проте існують й версії вбивства.

Дотепер в суспільстві до кінця не вірять у випадковість смерті В’ячеслава Чорновола. Депутат загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем у 1999 році.