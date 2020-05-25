Смерть нардепа Давыденко: есть ли связь с коррупцией

Убийство политика люди всегда связывают с темной историей. Была ли смерть Валерия Давыденко следствием коррупционных действий, и что говорят его коллеги об этой трагедии.

25 мая в Киеве попрощались с народными депутатом Валерием Давыденко. Его нашли застреленным в собственном офисе.

Подробно об этом читайте здесь Депутата Давиденко нашли застреленным в собственном офисе: что известно

Связана ли смерть нардепа Давыденко с коррупцией

О народном депутате Валерияи Давиденко мало кто слышал до его загадочной смерти. Хоть избранник уже второй раз работает в парламенте, он не был медийным лицом. Но Давыденко был не простым народным депутатом.

Выходец из села, Валерий Давыденко, возглавлял несколько агрокомпаний, а во времена Януковича (2013 год) стал заместителем министра аграрной политики. Потом переметнулся в лагерь Петра Порошенко – входил в его фракцию в парламенте. Последняя его партия – "Заступ".

Валерию Давыденко дарят коравай в школе / Фото с его страницы в Facebook

Давыденко связывают с делом хищения ПАО "Аграрный фонд" и бывшим заместителем председателя НБУ Бориса Приходько, который даже находился под арестом из-за уголовного производства.

Сегодня Борис Приходько также народный депутат. С этим человеком Давыденко связывает давняя дружба. Еще в 2007 году они вместе с Юрием Колобовым стали владельцами "Терра Банка". Колобов занимал должность министра финансов в правительстве Николая Азарова в течение двух лет.

Именно Валерий Давыденко был организатором хищения "Агарного фонда", уверяет бывший народный депутат Игорь Луценко. В комментарии для сайта " 24 канала он сообщил, что смерть Давыденко может быть связана с этим коррупционным делом.

Одно из последних фото Валерия Давыденко. Он там вместе коллегой по депутатской группе "Доверие" Андреем Котом / Фото со страницы Facebook Валерия Давыденко

Со слов Игоря Луценко, связи этих политиков позволяли избегать ответственности за кражу во время предыдущей власти, а также пока Офисом Владимира Зеленского руководил Андрей Богдан. Он является давним партнером по бизнесу Бориса Приходько.

Когда ушел Богдан, "крыша" исчезла, и у следственных органов открылись организационно-политические возможности для того чтобы довести дело до конца. Возможно кому-то будут объявлять подозрения,

– сказал Игорь Луценко.

Поэтому сейчас есть большая мотивация чтобы Валерий Давыденко исчез, уверяет Луценко. Ведь он мог стать свидетелем и главным обвиняемым в деле хищения Аграрного фонда.

Луценко считает, что народного депутата убили, но замаскировали это под самоубийство.

Коллеги по депутатской группе "Доверие", в частности главное ее лицо, нардеп Сергей Шахов также уверен, что Давыденко был убит. Он убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Шахов заверил, что если бы у Давыденко были какие-то проблемы, он бы обязательно сообщил, передает Громадське.

Читать об это здесь Убит депутат Давиденко: чем был известен политик и в каких скандалах фигурировал

Бывший нардеп Игорь Мосийчук также предполагает, что Давыденко ликвидировали. Он заявил, что у умершего депутата был конфликт с агробизнесменом Андреем Веревским – бенефициаром компании "Кернел" и спонсором депутатской группы "Доверие".

Зуб на Давыденко мог иметь и беглый украинский олигарх Сергей Курченко, который якобы скрывается в Москве. Их связывает опять-таки дело Аграрного фонда.

В чем суть дела хищения Агарного фонда?

В феврале 2014 года, за несколько дней до свержения режима Януковича, руководство Аграрного фонда разместило чуть больше 2 млрд грн на депозитных счетах "Брокбизнесбанка", который в то время принадлежал бизнесмену Сергею Курченко. Через несколько недель в банк ввели временную администрацию. Полученные 2 млрд должностные лица "Брокбизнесбанка" потратили на погашение фиктивных долгов банка. Генпрокуратурой по этим фактам расследуется уголовное производство относительно совершения по предварительному сговору группой лиц под руководством Курченко противоправного завладения имуществом ПАО "Аграрный фонд" на сумму свыше 2 млрд грн. Преступление квалифицировано как предусматривающее лишение свободы до 12 лет и конфискацию имущества.

Впрочем все эти версии – лишь предположения политиков. Будем ждать официальных результатов расследования этого резонансного случая.

Когда в Украине в последний раз убивали народного депутата?

В 2019 году в Киеве нашли мертвым депутата от "Народного фронта", бывшего военного и популярного блогера Дмитрия Тимчука.

По официальной версию Тымчук погиб в результате несчастного случая – во время чистки собственного оружия, пуля попала ему в голову. Многие не верили в это и считают, что Тимчука убили. Полиция также рассматривала эту версию, но позже гражданская жена Тимчука рассказала, что он убил себя сам.

Самоубийством и считают смерть одного из одиозных регионалов Михаила Чечетова. По этой версии он выбросился из окна собственной квартиры в 2015 году. Это подтверждает его жена и предсмертная записка.

А в 2007 году при загадочных обстоятельствах погиб коллега Чечетова – харьковский регионал Евгений Кушнарев. Его подстелил друг во время охоты, как будто случайно, однако существуют и версии убийства.

До сих пор в обществе до конца не верят в случайность смерти Вячеслава Чорновила. Депутат погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем в 1999 году.