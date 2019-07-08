Загибель Дмитра Тимчука: дружина підтвердила, що нардеп застрелив себе сам

Народного депутата Дмитра Тимчука знайшли вдома мертвим з кульовим пораненням голови 19 червня. Цивільна дружина народного депутата розповіла слідству, що в день загибелі він був у депресії і застрелився сам.

Дружина Тимчука стверджує, що нардеп дістав пістолет та погрожував себе вбити, йдеться у матеріалах судової справи.

Коротко: Загинув нардеп Дмитро Тимчук: все, що відомо про смерть політика

Жінка відмовляла Тимчука від спроб покінчити життя самогубством. Однак близько 12.00 нардеп себе застрелив. У матеріалах зазначено, що у момент пострілу дружина була в кімнаті поруч з Тимчуком.

За її словами, депутат останнім часом зловживав спиртними напоями. У день загибелі він зранку почав вживати алкоголь, відмовився їхати на роботу, перебував у депресії. Під час розмов Дмитро Тимчук висловлював суїцидальні наміри.

Про подію жінка повідомила другу та помічнику нардепа. Про будь-які конфлікти та боргові зобов’язання загиблого вона не знає.

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Що відомо про смерть Дмитра Тимчука? Дмитра Тимчука знайшли застреленим у його власній квартирі у Києві вранці 19 червня. У нардепа було вогнепальне поранення голови. Відповідно до попередньої версії слідства, він застрелився вдома, коли чистив нагородну зброю. Попрощалися з нардепом у Києві в Будинку офіцерів.



Зрештою слідчі розглядали три версії загибелі парламентаря – вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Згодом у прокуратурі заявили, що самогубство – основа версія.



Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

Хто такий Тимчук та що відомо про його смерть: дивіться відео