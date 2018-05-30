Убийство Аркадия Бабченко: полиция назвала оружие, из которого застрелили журналиста

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили 29 мая в собственном доме в Киеве, вероятнее всего, из пистолета Макарова.

О деталях убийства Аркадия Бабченко рассказали в правоохранительных оранах, сообщает издание УНН.

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Отметим, журналиста убили вечером 29 мая в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда Бабченко возвращался домой из магазина.

На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм "Макаров",

– сообщили в полиции.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что убийца сделал в Бабченко три выстрела, и все три – в спину журналиста.

Напомним, начальник киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что основными версиями следствия убийства журналиста Аркадия Бабченко пока рассматривают профессиональную деятельность и гражданскую позицию.

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Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.