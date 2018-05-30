14:05
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Аркадия Бабченко: полиция назвала оружие, из которого застрелили журналиста

64 Читати новину українською
Аркадия Бабченко убили из пистолета Макарова
Аркадия Бабченко убили из пистолета Макарова / Фото из открытых источников

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили 29 мая в собственном доме в Киеве, вероятнее всего, из пистолета Макарова.

О деталях убийства Аркадия Бабченко рассказали в правоохранительных оранах, сообщает издание УНН.

Читайте также: Застрелили Аркадия Бабченко: подробности убийства журналиста и почему это важно

Отметим, журналиста убили вечером 29 мая в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, когда Бабченко возвращался домой из магазина.

На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм "Макаров",
– сообщили в полиции.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что убийца сделал в Бабченко три выстрела, и все три – в спину журналиста.

Напомним, начальник киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что основными версиями следствия убийства журналиста Аркадия Бабченко пока рассматривают профессиональную деятельность и гражданскую позицию.

24 канал следит за ситуацией. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.

 

 

Теги: Новости Украины Полиция Оружие Убийство Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
сегодня, 14:02 День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
Настя Сукач 5
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 13:08 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
1904
Вы из России? Вас убьют
сегодня, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 706
Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
сегодня, 12:25 Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста
Соломія Ніколайчук 2389
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сегодня, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 1041
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук