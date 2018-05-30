Вбивство Аркадія Бабченка: поліція назвала зброю, з якої застрелили журналіста

Російського журналіста Аркадія Бабченка застрелили 29 травня у власному помешканні в Києві найімовірніше з пістолета Макарова.

Про деталі вбивства Аркадія Бабченка розповіли у правоохоронних оранах, повідомляє видання УНН.

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Зазначимо, журналіста вбили ввечері 29 травня у Києві. Невідомий кілька разів вистрелив йому у спину, коли Бабченко повертався додому з магазину.

На місці вбивства були виявлені три гільзи калібру 9 мм під "Макаров,

– повідомили у поліції.

Окрім того, правоохоронці підтвердили, що вбивця зробив у Бабченка три постріли, і всі три – у спину журналіста.

Нагадаємо, начальник київської поліції Андрій Крищенко розповів, що основними версіями слідства вбивства журналіста Аркадія Бабченка поки розглядають професійну діяльність і громадянська позиція.



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Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.