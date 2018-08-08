"Убийство" Бабченко: стала известна сумма, которую получил организатор преступления

Федеральная служба безопасности России заплатила подозреваемому в организации убийства, которое так и не состоялось, российского журналиста Аркадия Бабченко – Вячеславу Пивоварнику – 100 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написал участник спецоперации СБУ по выявлению организаторов покушения на журналиста, подставной "киллер" Алексей Цымбалюк.



"Получил инсайдерскую инфу... Пивоварник за убийство Бабченко получил от ФСБшников 100 тысяч долларов", – написал Цимбалюк, не указав, откуда у него такая информация.

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Выделенную на убийство Бабченко сумму прокомментировал и сам российский журналист.



"Ну офигеть теперь. Сто Пивоварник, тридцать Цимбалюк, десятку откусил Герман, еще по сотке, наверное, стряхнули себе в карман ФСБшники (каждому) – думаю, в четверть ляма мое убийство этой замечательной стране обошлось. Нех*рово так я стою. Как вилла на побережье", – говорится в заметке на Facebook-странице Бабченко.

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Наняли, бл*ть, полудурка за такие деньги. Вы на что государственный бюджет тратите, долбо*бы? Вы в следующий раз лучше мне эти деньги отдайте, придурки, я за такое бабло сам о стену убьюсь,

– добавил журналист.

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



30 мая в Киеве были задержан, а впоследствии взят под стражу, предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Также известно, что еще одним вероятным организатором покушения на журналиста является Вячеслав Пивоварник.



