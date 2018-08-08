"Вбивство" Бабченка: стала відома сума, яку отримав організатор злочину

Федеральна служба безпеки Росії заплатила підозрюваному в організації вбивства, яке так і не відбулося, російського журналіста Аркадія Бабченка – В'ячеславу Пивоварнику – 100 тисяч доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник спецоперації СБУ щодо виявлення організаторів замаху на журналіста, підставний "кілер" Олексій Цимбалюк.

"Отримав інсайдерську інфу... Пивоварник за вбивство Бабченка отримав від ФСБшників 100 тисяч доларів", – написав Цимбалюк, не вказавши, звідки в нього така інформація.

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Виділену на вбивство Бабченка суму прокоментував і сам російський журналіст.

"Ну офігіти тепер. Сто Пивоварнику, тридцять Цимбалюку, десятку відкусив Герман, ще по сотці, напевно, струсили собі в кишеню ФСБшники (кожному) – думаю, у чверть ляма моє вбивство цій чудовій державі обійшлося. Нех*рово так я коштую. Як вілла на узбережжі", – мовиться у дописі на Facebook-сторінці Бабченка.

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Найняли, бл*ть, полудурків за такі гроші. Ви на що державний бюджет витрачаєте, довбо*би? Ви наступного разу краще мені ці гроші віддайте, придурки, я за таке бабло сам об стіну вб'юся,

– додав журналіст.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано, а згодом взято під варту, ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Також відомо, що ще одним ймовірним організатором замаху на журналіста є В’ячеслав Пивоварник.



