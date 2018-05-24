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Убийство депутата Гуры в Черкассах: появилась реакция "Батькивщины"

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"Батькивщина" отреагировала на убийство своего депутата Гуры в Черкассах / "Прочерк"

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовала официальное заявление относительно убийства депутата Черкасского облсовета от "Батькивщины" Сергея Гуры. В политсиле шокированы этой новостью и обеспокоены тем, как часто за последние годы случаются убийства и нападения на политиков.

Ранее появилась информация, что в Черкассах был убит Сергей Гура, депутат областного совета от "Батькивщины". В полиции в свою очередь прокомментировали инцидент, отметив, что действительно был убит один человек, однако, действительно ли это был Гура, правоохранители не указали.

Однако, в конце концов "Батькивщина" все же подтвердила гибель депутата Черкасского областного совета.

Кроме того, политсила сделала официальное заявление по поводу смерти их представителя.

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В "Батькивщине" потрясены новостью из Черкасс. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким погибшего однопартийца. Одновременно мы обращаемся к правоохранителям с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата. "Батькивщина" является обеспокоенной тем, как часто за последние годы случаются убийства и нападения на местных депутатов", – подчеркнули в объединении.

В то же время в партии напомнили о других резонансных преступлениях в отношении политиков:

– в августе 2017 года от полученных во время нападения травм на Полтавщине умер депутат от "Свободы" Олег Супруненко;

– осенью 2017 года в Черкассах убили депутата горсовета от УКРОПа Михаила Бинусова;

– в сентябре 2017 года во время сессии Киевоблсовета был сильно избит депутат от "Батькивщины" Владислав Хахулин.

– в октябре 2017 года в Одессе произошло покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета, председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Олега Радковского.

Все эти случаи свидетельствуют: профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной. Оппозиционная деятельность все чаще "карается" неправомерными уголовными делами, нападениями, убийствами. Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам,
– подчеркивают в "Батькивщине".

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Черкасс ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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