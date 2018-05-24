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В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" Гуру, – СМИ

241 Читати новину українською
В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" Гуру, – СМИ

В четверг вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.

Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии. Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.

Новость дополняется ...

Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Новости Черкасс Жертвы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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