В Черкассах убили депутата от "Батькивщины" Гуру, – СМИ
В четверг вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники.
Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии. Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.
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Источник: 24 Канал
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