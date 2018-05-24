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У Черкасах вбили депутата від "Батьківщини" Гуру, – ЗМІ

22006 Читать новость на русском
У Черкасах вбили Сергія Гуру
У Черкасах вбили Сергія Гуру / Фото з вільних мереж

У четвер ввечері, 24 травня, у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру.

Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на джерела.

Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.

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Як розповів охоронець Гури – Володимир, – екс-охоронець депутата Микола Гончар здійснив 2 постріли в район грудної клітини та голови Гури.

Сам Гончар знепритомнів та був госпіталізований до третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Після огляду фахівцями вибухотехнічної служби вказаного офісного приміщення було виявлено труп Гури і 2 гранати типу РГД і Ф-1.

Видання уточнило, що конфлікт виник між Гурою, екс-заступником міського голови Черкас Анатолієм Бондаренком, відомим у кримінальних колах під прізвиськом "Гурентій" і екс-охоронцем Миколою Гончаром. Під час зіткнення останній погрожував предметом, схожим на гранату та зачинився в кабінеті разом з депутатом.

Також з'явилася інформація про перестрілку, в результаті якої нападник був поранений.

Дивіться відео з місця вбивства Сергія Гури (18+):

 

Теги: Новини політики Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Черкас ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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