У Москві знайшли мертвим члена експертної ради партії Путіна: фото 18+

16 травня у Москві знайшли мертвим члена експертної ради провладної партії "Єдина Росія" Юрія Котлера.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними джерел у правоохоронних органах, Котлер був знайдений з вогнепальним пораненням в голову у квартирі на вулиці Великій Нікітській в центрі Москви. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Як пише "РЕН ТВ", політик три дні не виходив на зв'язок. Його помічник не міг знайти боса і тому викликав поліцію, щоб ті виламали двері у помешкання.

За даними джерела видання "Интерфакс", поруч з тілом знайшли передсмертну записку.

На Telegram-каналі Mush оприлюднили фото, на якому видно закривавлене тіло.



Юрій Котлер знайдений мертвим у Москві

Юрій Котлер був випускником факультету журналістики Московського державного університету. На початку 90-х працював на видання "РИА Новости", був кореспондентом Time і New York Times, а пізніше працював у прес-службах державних структур Росії і виборчого штабу Володимира Путіна.

Пізніше керував проектом партії "Єдина Росія" під назвою "Кадровий резерв – професійна команда країни". У лютому 2018 року Бюро вищої ради "Єдиної Росії" затвердило експертну раду, куди увійшов Котлер.