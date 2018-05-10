У Росії підліток розстріляв студентів коледжу та наклав на себе руки (18+)

У четвер, 10 травня, у Барабінську Новосибірської області Росії 16-річний студент коледжу влаштував стрілянину з мисливської рушниці по інших студентах. Після цього підліток скоїв самогубство.

Про це повідомляє прокуратура Новосибірської області.

Зазначається, що внаслідок стрілянини постраждали 3 людей. За попередньою інформацією, хлопець почав стріляти у студентів через особисту неприязнь.

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Прокуратура уточнила, що 1 студент отримав вогнепальне поранення у плече. Ще 2 вистрибнули з вікна другого поверху, один з них отримав переломи обох ніг, другий – перелом стопи.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу про замах на вбивство. Прокуратура почала перевірку інциденту.

За інформацією Telegram-каналу Mash, ім’я стрільця – Ілля Іванченко. Хлопець прийшов у клас із рушницею Іж-12.

Ілля Іванченко приніс рушницю на заняття в розібраному вигляді. Вона лежала у нього в рюкзаку за спиною. Охоронця на момент нападу на посту чомусь не було. За попередніми даними, Ілля зібрав рушницю в туалеті, після чого відразу пройшов у клас і навмання вистрілив в учнів. Заряд потрапив у руку одному з хлопців – Дімі Болденкову. Він впав на підлогу. Решта в паніці кинулися бігти. Двоє – відразу вистрибнули з вікна,

– мовиться у повідомленні.



Фото з місця інциденту

Зазначається, що Іванченко вирішив не гнатися за втікачами. Він просто вийшов з кабінету, став у коридорі, розвернув рушницю стволом до себе і застрелився.

"Ілля Іванченко провчився у коледжі під Новосибірськом 8 місяців. За цей час він не завів жодного друга, весь час був замкнутим і нетовариським хлопцем. Сьогодні вранці він зайшов до кабінету, зібрав рушницю і сказав: "Ви наді мною пожартували, тепер я над вами пожартую. Все сталося на очах у вчителя, але Іллі ніхто не встиг перешкодити", – зазначається у повідомленні Mash.



Студент застрелився після відкриття стрілянини у коледжі