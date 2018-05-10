22:27
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В России подросток расстрелял студентов колледжа и покончил с собой (18+)

1573 Читати новину українською
В России студент устроил стрельбу в колледже 10 мая
В России студент устроил стрельбу в колледже 10 мая / Иллюстративное фото

В четверг, 10 мая, в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу из охотничьего ружья по другим студентам. После этого подросток совершил самоубийство.

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали 3 человека. По предварительной информации, парень начал стрелять в студентов из-за личной неприязни.

Читайте также: Ученик устроил стрельбу в школе Флориды: есть раненый

Прокуратура уточнила, что 1 студент получил огнестрельное ранение в плечо. Еще 2 выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы обеих ног, второй – перелом стопы.

Следственный комитет России открыл уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку инцидента.

По информации Telegram-канала Mash, имя стрелка – Илья Иванченко. Парень пришел в класс с ружьем Иж-12.

Илья Иванченко принес ружье на занятия в разобранном виде. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было. По предварительным данным, Илья собрал ружье в туалете, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учащихся. Заряд попал в руку одному из парней – Диме Болденкову. Он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое – сразу выпрыгнули из окна,
– говорится в сообщении.

Росія стрілянина коледж Новосибірськ

Фото с места инцидента

Отмечается, что Иванченко не стал гнаться за беглецами. Он просто вышел из кабинета, встал в коридоре, развернул ружье стволом к себе и застрелился.

"Илья Иванченко проучился в колледже под Новосибирском 8 месяцев. За это время он не завел ни одного друга, все время был замкнутым и необщительным парнем. Сегодня утром он зашел в кабинет, собрал ружье и сказал: "Вы надо мной пошутили, теперь я над вами подшучу. Все произошло на глазах у учителя, но Илье никто не успел помешать", – отмечается в сообщении Mash.

Росія Новосибірськ стрілянина самогубство коледж
Студент застрелился после открытия стрельбы в колледже

Теги: Новости России Криминальные новости студенты Самоубийство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 185
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 307
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
369
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 539
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук