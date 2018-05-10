В России подросток расстрелял студентов колледжа и покончил с собой (18+)

В четверг, 10 мая, в Барабинске Новосибирской области России 16-летний студент колледжа устроил стрельбу из охотничьего ружья по другим студентам. После этого подросток совершил самоубийство.

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Отмечается, что в результате стрельбы пострадали 3 человека. По предварительной информации, парень начал стрелять в студентов из-за личной неприязни.

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Прокуратура уточнила, что 1 студент получил огнестрельное ранение в плечо. Еще 2 выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы обеих ног, второй – перелом стопы.

Следственный комитет России открыл уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку инцидента.

По информации Telegram-канала Mash, имя стрелка – Илья Иванченко. Парень пришел в класс с ружьем Иж-12.

Илья Иванченко принес ружье на занятия в разобранном виде. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было. По предварительным данным, Илья собрал ружье в туалете, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учащихся. Заряд попал в руку одному из парней – Диме Болденкову. Он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое – сразу выпрыгнули из окна,

– говорится в сообщении.

Фото с места инцидента

Отмечается, что Иванченко не стал гнаться за беглецами. Он просто вышел из кабинета, встал в коридоре, развернул ружье стволом к себе и застрелился.

"Илья Иванченко проучился в колледже под Новосибирском 8 месяцев. За это время он не завел ни одного друга, все время был замкнутым и необщительным парнем. Сегодня утром он зашел в кабинет, собрал ружье и сказал: "Вы надо мной пошутили, теперь я над вами подшучу. Все произошло на глазах у учителя, но Илье никто не успел помешать", – отмечается в сообщении Mash.



Студент застрелился после открытия стрельбы в колледже