В Москве найден мертвым член экспертного совета партии Путина: фото 18+

16 мая в Москве нашли мертвым члена экспертного совета правящей партии "Единая Россия" Юрия Котлера.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным источников в правоохранительных органах, Котлер был найден с огнестрельным ранением в голову в квартире на улице Большой Никитской в ​​центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как пишет "РЕН ТВ", политик три дня не выходил на связь. Его помощник не мог найти босса и поэтому вызвал полицию, чтобы те выломали двери в жилье.

По данным источника "Интерфакс", рядом с телом нашли предсмертную записку.

На Telegram-канале Mush обнародовали фото, на котором видно окровавленное тело.

Юрий Котлер найден мертвым в Москве

Юрий Котлер был выпускником факультета журналистики Московского государственного университета. В начале 90-х работал на издание "РИА Новости", был корреспондентом Time и New York Times, а позже работал в пресс-службах государственных структур России и избирательного штаба Владимира Путина.

Позже руководил проектом партии "Единая Россия" под названием "Кадровый резерв – профессиональная команда страны". В феврале 2018 года Бюро высшего совета "Единой России" утвердило экспертный совет, куда вошел Котлер.