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Смерть Гуры в Черкассах:"Батькивщина" подтвердила гибель депутата

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Гибель Гуры подтвердили в
Гибель Гуры подтвердили в "Батькивщине" / infomist.ck.ua

Гибель депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры подтвердили в ВО "Батькивщина".

Ранее сообщалось, что вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру. Инцидент случился во время нападения неизвестного на офис партии "Черкащане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.

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Как рассказал нынешний охранник Гуры – Владимир, – экс-охранник депутата Николай Гончар совершил 2 выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.

Убийство произошло не в офисе объединения "Батькивщина", а в личном офисе депутата в центре города Черкассы, сообщили "Радио Свобода" в местной ячейке партии. Также в "Батькивщине" подтвердили гибель члена своей партии.

Напомним, в октябре 2017 года в центре Одессы неизвестные совершили покушение на первого заместителя председателя Одесского облсовета, предпринимателя и экс-нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского. Нападение совершили, когда мужчина выходил из рыбного ресторана. По словам правоохранителей, злоумышленники совершили четыре выстрела из малокалиберного пистолета системы Марголина. В партии "Батькивщина" тогда заявили, что покушение на экс-депутата совершили из-за политической деятельности.

 

Теги: Новости Украины ВО Батьківщина Новости Черкасс Криминальные новости Жертвы
Источник: 24 Канал
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