"Батьківщина" підтвердила загибель депутата Черкаської обласної ради Гури

У ВО "Батьківщина" підтвердили загибель члена їхньої партії, депутата Черкаської обласної ради Сергія Гури.

Раніше повідомлялося, що ввечері 24 травня у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру. Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.

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Як розповів теперішній охоронець Гури – Володимир, – екс-охоронець депутата Микола Гончар здійснив 2 постріли в район грудної клітини та голови Гури.

Вбивство сталося не в офісі об’єднання "Батьківщина", а в особистому офісі депутата в центрі міста Черкаси, повідомили "Радіо Свобода" у місцевому осередку партії. Також у "Батьківщині" підтвердили загибель члена своєї партії.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року у центрі Одеси невідомі вчинили замах на першого заступника голови Одеської облради, підприємця та екс-нардепа від "Батьківщини" Олега Радковського. Напад здійснили, коли чоловік виходив з рибного ресторану. За словами правоохоронців, зловмисники здійснили чотири вистріли з малокаліберного пістолета системи Марголіна. У партії "Батьківщина" тоді заявили, що замах на екс-депутата вчинили через політичну діяльність.