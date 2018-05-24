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Правоохоронці підтвердили загибель людини під час штурму офісу ГО в Черкасах

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Правоохоронці поки не уточнюють імені вбитого. За попередньою інформацією, це депутат обласної ради Сергій Гура
Правоохоронці поки не уточнюють імені вбитого. За попередньою інформацією, це депутат обласної ради Сергій Гура / infomist.ck.ua

Правоохоронні органи підтвердили загибель однієї людини під час штурму офісу ГО у Черкасах. Ймовірний нападник із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні.

Внаслідок стрілянини в будівлі офісу громадської організації "Черкащани" одна людина загинула, ще одна дістала вогнепальні поранення. Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко.

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Особа, яка була в приміщенні, перебуває з пораненнями у лікарні. Це повідомив працівник медичної служби. Також ще одна особа загинула. На момент, коли я звідти від’їжджав, її встановлено не було,
– зазначив представник правоохоронців.

Окрім цього, у поліції зазначили, що на місці інциденту виявили пістолет, дві гранати та гільзи від патронів.

Через інцидент правоохоронці оточили близько півкварталу. Грищенкододав, що поліція не застосовувала зброю.

"Усього в приміщенні, коли ми зайшли, була одна людина, яка загинула. Іншу було евакуйовано. Далі будемо з’ясовувати", – додав він.

Нагадаємо, за інформацією із різних джерел, у четвер ввечері, 24 травня, у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру. Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату. Як розповів охоронець Гури – Володимир, – екс-охоронець депутата Микола Гончар здійснив 2 постріли в район грудної клітини та голови Гури.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Черкас ВО Батьківщина Поліція
Джерело: 24 Канал
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