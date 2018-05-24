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Вбивство Вороненкова: замовника оголосили у міжнародний розшук

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Місце вбивства Дениса Вороненкова у Києві
Місце вбивства Дениса Вороненкова у Києві / telegraf.com.ua

Підозрюваного у замовленні вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Володимира Тюріна оголосили у розшук Інтерполу. У міжнародному розшуку він перебуває з 16 травня.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало.

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Ми маємо повідомлення, що згідно з обліками генерального секретаріату Інтерполу цей громадянин оголошений у міжнародний розшук. Відповідно, клопотання української сторони після вручення всіх документів було задоволено генеральним секретаріатом Інтерполу,
– зазначив він.

Додамо, що наразі двоє підозрюваних у вбивстві колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вивчають матеріали кримінального провадження. Ще троє фігурантів цієї справи перебувають у розшуку. Про це повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Розслідування вбивства Вороненкова наразі на стадії, коли фігуранти вивчають матеріали справи. Тобто двоє підозрюваних, які зараз під вартою, та їхні представники ознайомлюються з матеріалами. Ще троє осіб перебувають у розшуку. Щодо них матеріали справи виділено в окреме кримінальне провадження", – повідомила Максимець у коментарі виданню "Гордон".

Нагадаємо, 23 березня 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов.

9 жовтня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.
 

Теги: Новини України Поліція Новини політики Вбивство Вороненкова Київська прокуратура Інтерпол
Джерело: 24 Канал
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