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Убийство Вороненкова: заказчика объявили в международный розыск

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Место убийства Дениса Вороненкова в Киеве
Место убийства Дениса Вороненкова в Киеве / telegraf.com.ua

Подозреваемый в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Владимира Тюрина объявили в розыск Интерпола. В международном розыске он находится с 16 мая.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

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Мы имеем сообщение, что согласно учетам генерального секретариата Интерпола этот гражданин объявлен в международный розыск. Соответственно, ходатайство украинской стороны после вручения всех документов было удовлетворено генеральным секретариатом Интерпола,
– отметил он.

Добавим, что сейчас двое подозреваемых в убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова изучают материалы уголовного производства. Еще трое фигурантов этого дела находятся в розыске. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Расследование убийства Вороненкова пока на стадии, когда фигуранты изучают материалы дела. То есть двое подозреваемых, которые сейчас под стражей, и их представители знакомятся с материалами. Еще три человека находятся в розыске. По ним материалы дела выделены в отдельное уголовное производство", – сообщила Максимець.

Напомним, 23 марта 2017 бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

9 октября 2017 генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы, по которым произошло преступление. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.

Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Интерпол Прокуратура Киева Убийство Вороненкова
Источник: 24 Канал
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