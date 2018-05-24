Правоохранители подтвердили гибель человека при штурме офиса ОО в Черкассах

Правоохранительные органы подтвердили гибель одного человека при штурме офиса ОО в Черкассах. Вероятный нападающий с огнестрельным ранением находится в больнице.

В результате стрельбы в здании офиса общественной организации "Черкасчане" один человек погиб, еще один получил огнестрельные ранения. Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

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Лицо, которое было в помещении, находится с ранениями в больнице. Это сообщил сотрудник медицинской службы. Также еще один человек погиб. На момент, когда я оттуда уезжал, он установлен не было,

– отметил представитель правоохранительных органов.

Кроме этого, в полиции отметили, что на месте инцидента обнаружили пистолет, две гранаты и гильзы от патронов.



Из-за инцидента правоохранители оцепили около полквартала. Грищенко добавил, что полиция не применяла оружие.



"Всего в помещении, когда мы зашли, был один человек, который погиб. Другого эвакуировали. Далее будем выяснять", – добавил он.

Напомним, по информации из разных источников, в четверг вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру. Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату. Как рассказал охранник Гуры – Владимир – экс-охранник депутата Николай Гончар совершил 2 выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.