Вбивство депутата Гури у Черкасах: з'явилася реакція "Батьківщини"

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" оприлюднила офіційну заяву щодо вбивства депутата Черкаської облради від "Батьківщини" Сергія Гури. У політсилі шоковані цією новиною та занепокоєні тим, як часто за останні роки трапляються вбивства та напади на політиків.

Раніше з’явилась інформація, що у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". У поліції своєю чергою прокоментували інцидент, зауваживши, що справді було вбито одну людину, однак, чи справді це був Гура, правоохоронці не вказали.

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Однак, зрештою "Батьківщина" все ж підтвердила загибель депутата Черкаської обласної ради.

Крім того, політсила зробила офіційну заяву щодо смерті їхнього представника.

У "Батьківщині" приголомшені новиною з Черкас. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого однопартійця. Водночас ми звертаємося до правоохоронців з вимогою ретельного та об’єктивного розслідування вбивства депутата. "Батьківщина" є занепокоєною тим, як часто за останні роки трапляються вбивства та напади на місцевих депутатів", – підкреслили у об’єднанні.

Водночас у партії нагадали про інші резонансні злочини щодо політиків:

– у серпні 2017 року від отриманих під час нападу травм на Полтавщині помер депутат від "Свободи" Олег Супруненко;

– восени 2017 року в Черкасах вбили депутата міськради від УКРОПу Михайла Бінусова;

– у вересні 2017 року під час сесії Київоблради було сильно побито депутата від "Батьківщини" Владислава Хахуліна.

– у жовтні 2017 року в Одесі відбувся замах на першого заступника голови Одеської облради, голову обласної парторганізації ВО "Батьківщина" Олега Радковського.

Усі ці випадки свідчать: професія політика в сучасній Україні стає смертельно небезпечною. Опозиційна діяльність все частіше "карається" неправомірними кримінальними справами, нападами, вбивствами. Держава не виконує функцію гаранта безпеки ані для депутатів, ані для всіх українців. Такого не може бути в країні, яка прагне жити за європейськими стандартами,

– наголошують у "Батьківщині".

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.