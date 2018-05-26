Убийство Гуры в Черкассах: появились новые детали взаимоотношений между депутатом и нападавшим

Между вероятным убийцей депутата от "Батькивщины" в Черкасском облсовете Сергея Гуры и самим политиком были очень давние и теплые отношения. В частности, мужчины знали друг друга очень давно и доверие между ними было абсолютным.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, подозреваемый в убийстве Николай Гончар был бизнес-партнером и одним из лучших друзей Гуры в течение долгих лет.

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Кроме того отмечается, что последний, который также является большим черкасским предпринимателем, переписал на Гончара часть своего бизнеса.

До последнего дня отношения между Гурой и Гончаром были хорошими. Что могло стать причиной конфликта, который обернулся такими страшными последствиями, пока неизвестно. Не исключено, что это мог быть конфликт в отношении бизнеса, поскольку убитый Сергей Гура в Черкассах имел большое политическое и бизнес-влияние,

– подчеркивают журналисты.

Тем временем, изданию "Факты" стало известно, что Гончар был фигурантом скандала о выделении бесплатных участков в престижном районе Сосновке, что неподалеку от областного центра.

"Интересно, что в январе 2017 года были выделены пять бесплатных участков. Четыре из них получили родственники высокопоставленных местных чиновников. Причем сначала эти участки, рыночная стоимость которых доходит до семи тысяч долларов за сто квадратных метров, выделялись местным жителям, а потом уже переоформлялись на родственников чиновников. Интересно, что среди лиц, получивших бесплатный участок в престижном районе, был и водитель-охранник Сергея Гуры. В 2017 году из-за застройки Сосновки протестовали активисты. Но большой скандал местного масштаба ничем не закончился", – рассказал собеседник ресурса.

Также источник утверждает, что в последнее время Николай Гончар занимался частным предпринимательством: имел свою торговую точку и занимался продажей рыбы, а бизнес этот курировал Сергей Гура.

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Сам Николай Гончар сейчас находится в больнице под охраной полиции – мужчину уже перевели из реанимации в хирургическое отделение. Кроме того, угрозы его жизни нет, поскольку жизненно важные органы повреждены не были, пишет ТСН.

По словам адвоката злоумышленника, мужчина с правоохранителями не общается, а самого юриста к клиенту не пускают.

Напомним, вечером 24 мая в Черкассах был убит Сергей Гура, депутат областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.



В полиции в свою очередь прокомментировали инцидент, отметив, что действительно был убит один человек, однако, действительно ли это был Гура, правоохранители не указали. Но, в конце концов "Батькивщина" все же подтвердила гибель депутата Черкасского областного совета.



25 мая подозреваемому в совершении преступления было сообщено о подозрении. По информации СМИ, убийца Гуры был его бывшим охранником.