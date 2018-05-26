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Вбивство Гури у Черкасах: з'явилися нові деталі щодо взаємин між депутатом і нападником

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Сергій Гура мав теплі взаємини зі своїм майбутнім убивцею
Сергій Гура мав теплі взаємини зі своїм майбутнім убивцею / Соцмережі

Між імовірним убивцею депутата від "Батьківщини" у Черкаській облраді Сергія Гури та самим політиком були дуже давні та теплі взаємини. Зокрема, чоловіки знали один одного дуже давно та довіра між ними була абсолютною.

Як пише "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, підозрюваний у вбивстві Микола Гончар був бізнес-партнером і одним із найкращих друзів Гури протягом довгих років.

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Крім того зазначається, що останній, який також є великим черкаським підприємцем, переписав на Гончара частину свого бізнесу.

До останнього дня взаємини між Гурою та Гончаром були хорошими. Що могло стати причиною конфлікту, який обернувся такими страшними наслідками, – поки невідомо. Не виключено, що це міг бути конфлікт щодо бізнесу, оскільки вбитий Сергій Гура у Черкасах мав великий політичний і бізнес-вплив,
– підкреслюють журналісти.

Сам Микола Гончар наразі перебуває у лікарні під охороною поліції – чоловіка вже перевели з реанімації до хірургічного відділення. Крім того, загрози його життю немає, оскільки життєво важливі органи пошкоджено не було, пише ТСН.

За словами адвоката зловмисника, чоловік із правоохоронцями не спілкується, а самого юриста до клієнта не пускають.

Нагадаємо, увечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.

У поліції своєю чергою прокоментували інцидент, зауваживши, що справді було вбито одну людину, однак, чи справді це був Гура, правоохоронці не вказали. Однак, зрештою "Батьківщина" все ж підтвердила загибель депутата Черкаської обласної ради. 

25 травня підозрюваному у скоєнні злочину було повідомлено про підозру. За інформацією ЗМІ, вбивця Гури був його колишнім охоронцем. 

Теги: Кримінальні новини Новини Черкас Вбивство депутата Гури у Черкасах Новини України
Джерело: 24 Канал
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