04:10
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 15°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Князєв розповів деталі затримання вбивці депутата в Черкасах

215 Читать новость на русском

У Національній поліції заявили, що чоловіка, який вчинив стрілянину в Черкасах, затримали. Він перебуває у лікарні під конвоєм.

За інформацією із різних джерел, у четвер ввечері, 24 травня, у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру.

Як зазначили в поліції, близько 18 години до відділку надійшло повідомлення про те, що озброєний чоловік увірвався до будівлі по вулиці Хрещатик в Черкасах. В руках у нього був пістолет і граната.

Читайте також: Смерть Гури в Черкасах:"Батьківщина" підтвердила загибель депутата

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район та ввела в дію операцію "Заручник".

До активних дій правоохоронці перейшли, почувши звуки пострілів у приміщенні.

Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника,
– розповів Князєв.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1.

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм.

Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з’ясуємо у найкоротший час,
– сказав Князєв.

Він додав, що наразі проводять розслідування за статями про вбивство та про замах на вбивство працівників поліції.

Теги: Новини України Новини Черкас Вбивство депутата Гури у Черкасах Сергій Князєв Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 296
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
24 травня, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
3382
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 448
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 648
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
24 травня, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1169
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук