Князєв розповів деталі затримання вбивці депутата в Черкасах

У Національній поліції заявили, що чоловіка, який вчинив стрілянину в Черкасах, затримали. Він перебуває у лікарні під конвоєм.

За інформацією із різних джерел, у четвер ввечері, 24 травня, у Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру.

Як зазначили в поліції, близько 18 години до відділку надійшло повідомлення про те, що озброєний чоловік увірвався до будівлі по вулиці Хрещатик в Черкасах. В руках у нього був пістолет і граната.

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За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район та ввела в дію операцію "Заручник".

До активних дій правоохоронці перейшли, почувши звуки пострілів у приміщенні.

Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника,

– розповів Князєв.

Під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1.

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм.

Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з’ясуємо у найкоротший час,

– сказав Князєв.

Він додав, що наразі проводять розслідування за статями про вбивство та про замах на вбивство працівників поліції.