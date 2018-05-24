03:21
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 16°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

Князев рассказал детали задержания убийцы депутата в Черкассах

16 Читати новину українською

В Национальной полиции заявили, что человека, который открыл стрельбу в Черкассах задержали. Он находится в больнице под конвоем.

По информации из разных источников, в четверг вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру.

Как отметили в полиции, около 18 часов в отделение поступило сообщение о том, что вооруженный мужчина ворвался в здание по улице Крещатик в Черкассах. В руках у него был пистолет и граната.

Читайте также: Смерть Гуры в Черкассах: "Батькивщина" подтвердила гибель депутата

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район и ввела в действие операцию "Заложник".

К активным действиям правоохранители перешли, услышав звуки выстрелов в помещении.

Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя, 
– рассказал Князев.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1.

Задержан правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в кратчайшие сроки, 
– сказал Князев.

Он добавил, что сейчас проводят расследование по статьям об убийстве и о покушении на убийство сотрудников полиции.

Теги: Новости Украины Фотоновости Сергей Князев Убийство депутата Гуры в Черкассах Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук