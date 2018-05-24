Князев рассказал детали задержания убийцы депутата в Черкассах
В Национальной полиции заявили, что человека, который открыл стрельбу в Черкассах задержали. Он находится в больнице под конвоем.
По информации из разных источников, в четверг вечером, 24 мая, в Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру.
Как отметили в полиции, около 18 часов в отделение поступило сообщение о том, что вооруженный мужчина ворвался в здание по улице Крещатик в Черкассах. В руках у него был пистолет и граната.
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По словам главы Нацполиции Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район и ввела в действие операцию "Заложник".
К активным действиям правоохранители перешли, услышав звуки выстрелов в помещении.
Начальник полиции Черкасской предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя,
– рассказал Князев.
Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1.
Задержан правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.
Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в кратчайшие сроки,
– сказал Князев.
Он добавил, что сейчас проводят расследование по статьям об убийстве и о покушении на убийство сотрудников полиции.