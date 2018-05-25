Вбивство депутата Гури: затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину

Затриманому чоловікові за вбивство депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

"Слідчі за погодженням з процесуальним керівником – обласною прокуратурою – оголосили про підозру затриманому в порядку статті 208 КПК, підозрюваному у вбивстві депутата Черкаської облради", – сказав речник Нацполіції.

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Так, затриманий підозрюється в умисному вбивстві заручника та захопленні заручників.

Нагадаємо, 24 травня у Черкасах було вбито депутата обласної ради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату. За даними ЗМІ, нападником на Гуру виявився Микола Гончар, який раніше працював охоронцем депутата.