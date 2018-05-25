Убийство депутата Гуры: задержанному объявили о подозрении в совершении преступления

Задержанному мужчине за убийство депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры объявили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослав Тракало.

"Следователи по согласованию с процессуальным руководителем – областной прокуратурой – объявили о подозрении задержанному в порядке статьи 208 УПК, подозреваемому в убийстве депутата Черкасского облсовета", – сказал спикер Нацполиции.

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Так, задержанный подозревается в умышленном убийстве заложника и захвате заложников.

Напомним, 24 мая в Черкассах был убит депутат областного совета от "Батькивщины" Сергея Гура. Инцидент случился во время нападения неизвестного на офис партии "Черкащане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату. По данным СМИ, нападающим на Гуру оказался Николай Гончар, который ранее работал охранником депутата.