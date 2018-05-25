21:28
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Убийство депутата Гуры: задержанному объявили о подозрении в совершении преступления

229 Читати новину українською
Убитый депутат Сергей Гура
Убитый депутат Сергей Гура / Hromadske.ua

Задержанному мужчине за убийство депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры объявили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Нацполиции Ярослав Тракало.

"Следователи по согласованию с процессуальным руководителем – областной прокуратурой – объявили о подозрении задержанному в порядке статьи 208 УПК, подозреваемому в убийстве депутата Черкасского облсовета", – сказал спикер Нацполиции.

Читайте также: Убийство депутата Гуры в Черкассах: что известно о нападающем

Так, задержанный подозревается в умышленном убийстве заложника и захвате заложников.

Напомним, 24 мая в Черкассах был убит депутат областного совета от "Батькивщины" Сергея Гура. Инцидент случился во время нападения неизвестного на офис партии "Черкащане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату. По данным СМИ, нападающим на Гуру оказался Николай Гончар, который ранее работал охранником депутата.

Теги: Жертвы Новости Украины Криминальные новости Расследования Новости Черкасс Убийство депутата Гуры в Черкассах
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
сегодня, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
178
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1241
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1117
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 412
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 1269
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук