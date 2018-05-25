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Вбивство депутата Гури у Черкасах: що відомо про нападника

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Імовірний вбивця депутата від
Імовірний вбивця депутата від "Батьківщини" Сергія Гури був його охоронцем і є наразі підприємцем, сторони знають один одного давно / Соцмережі

Цілком імовірно, що стрілянину в офісі депутата Черкаської облради від "Батьківщини" Сергія Гури здійснив його колишній охоронець Микола Гончар. Принаймні, як стверджують правоохоронці, нападник і політик були давно знайомими.

Напередодні ЗМІ поширили інформацію, що у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.

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Як повідомляє видання "Главком", нападником виявився Микола Гончар, який раніше працював у політика охоронцем.

Місцевий журналіст Вадим Комаров своєю чергою підтвердив ім’я нападника. За його словами, той є підприємцем і має торгову точку на так званій базі ОПС.

"Його правоохоронці затримали і він наразі перебуває під охороною в третій міській лікарні, оскільки під час затримання мав декілька поранень. Загрози життю затриманого немає, а тому впевнений завтра-післязавтра ми будемо мати повну картину та мотив скоєння злочину", – зауважив представник ЗМІ.

За інформацією ресурсу INSIDER Гончар народився в 1969 році, а сам Гура є відомим у кримінальних колах за прізвиськом "Гурентій".

"За свідченням охоронця Гури на ім’я Володимир, Гончар здійснив два постріли в район грудної клітки та голови Гури. Згодом Гончара було госпіталізовано до третьої міської лікарні у зв’язку з втратою ним свідомості", – зазначив співрозмовник видання.

До слова, у поліції повідомляють, що нападник на Гуру наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм, пише "Українська правда". 

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"Особу встановлено. Затриманий – знайомий потерпілого. За попередньою інформацією, знайомі багато років. Нападник – житель міста Черкаси, підприємець", – розповів у коментарі журналістам речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, з місця події вилучили пістолет, набої, стріляні гільзи та патрони розсипом, а також два корпуси від гранат (РГД-5 та Ф-1) із запалами та ніж. Усю вилучену зброю направлять на експертизу після завершення слідчих дій.

"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання затриманого та у його транспортному засобі", – додав правоохоронець. 

За даними джерела УП у правоохоронних органах, убивству депутата передував конфлікт із затриманим.

Нагадаємо, востаннє гучне вбивство депутат в Україні сталося наприкінці вересня 2017 року. Тоді також у Черкасах було вбито депутата міськради Михайла Бінусова, коли він повертався додому з ефіру на місцевому телеканалі "Рось". Перед цим політик у прямому ефірі оприлюднив докази причетності попередніх керівників департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міськради до корупційних схем.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Черкас Вбивство депутата Гури у Черкасах
Джерело: 24 Канал
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