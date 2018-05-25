Убийство депутата Гуры в Черкассах: что известно о нападавшем

Вполне вероятно, что стрельбу в офисе депутата Черкасского облсовета от "Батькивщины" Сергея Гуры совершил его бывший охранник Николай Гончар. По крайней мере, как утверждают правоохранители, нападавший и политик были давно знакомы.

Накануне СМИ распространили информацию, что в Черкассах был убит Сергей Гура, депутата областного совета от "Батькивщины". Инцидент произошел во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасчане". Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату.

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Как сообщает издание "Главком", нападавшим оказался Николай Гончар, ранее работавший у политика охранником.



Местный журналист Вадим Комаров в свою очередь подтвердил имя нападавшего. По его словам, тот является предпринимателем и имеет торговую точку на так называемой базе ОПС.



"Его правоохранители задержали и он сейчас находится под охраной в третьей городской больнице, поскольку при задержании имел несколько ранений. Угрозы жизни задержанному нет, а потому уверен завтра-послезавтра мы будем иметь полную картину и мотив совершения преступления", – отметил представитель СМИ.

По информации ресурса INSIDER Гончар родился в 1969 году, а сам Гура является известным в криминальных кругах по прозвищу "Гурентий".



"По свидетельству охранника Гуры по имени Владимир, Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры. Впоследствии Гончар был госпитализирован в третьей городской больнице в связи с утратой им сознания", – отметил собеседник издания.



К слову, в полиции сообщают, что нападающий на Гуру сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем, пишет "Украинская правда".

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"Личность установлена. Задержанный – знакомый потерпевшего. По предварительной информации, знакомы много лет. Нападавший – житель города Черкассы, предприниматель", – рассказал в комментарии журналистам представитель Нацполиции Ярослав Тракало.



По его словам, с места происшествия изъяли пистолет, патроны, стреляные гильзы и патроны россыпью, а также два корпуса от гранат (РГД-5 и Ф-1) с запалами и нож. Все изъятое оружие направят на экспертизу после завершения следственных действий.



"Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанного и в его транспортном средстве", – добавил правоохранитель.



По данным источника УП в правоохранительных органах, убийству депутата предшествовал конфликт с задержанным.

Напомним, последний раз громкое убийство депутата в Украине произошло в конце сентября 2017 года. Тогда также в Черкассах был убит депутат горсовета Михаила Бинусова, когда он возвращался домой с эфира на местном телеканале "Рось". Перед этим политик в прямом эфире обнародовал доказательства причастности предыдущих руководителей департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета к коррупционным схемам.