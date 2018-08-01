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Убийство "Сармата": в Запорожье почтили память погибшего

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В Запорожье почтили память "Сармата"
В Запорожье почтили память "Сармата" / Радио Свобода

"Сармата", Виталия Олешко, участника боевых действий на Донбассе, которого убили накануне, почтили памятью во время акции на майдане Героев Революции достоинства в Запорожье.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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К памятнику Героям Революции принесли цветы и фотографию "Сармата", а также почтили Виталия Олешко минутой молчания.

Один из участников акции Алексей Швачко подчеркнул, что "требование всегда у всех было одно, законное – провести объективное расследование и выявить всех виновных".

Чтобы они понесли соответствующее наказание, ибо один человек нажал на курок, а другой – сказала на него нажать. Все следят, все смотрят, чем это закончится, что скажет полиция, что на это ответит власть. Все хотят объективного, честного расследования,
– сказал участник акции Алексей Швачко.

Вбивство
В Запорожье почтили памятью "Сармата"/ фото "Радио Свобода"

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров во время брифинга рассказал, что убийство активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" совершил участник конфликта на Донбассе, но он действовал не один: ему мог помогать человек с судимостями. Также для совершения преступления злоумышленники подготовили две машины, одна из которых была с еврономерами.

Теги: Новости Украины Оружие Жертвы Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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