Подготовка убийства "Сармата" и кто его совершил: полиция обнародовала выводы

Убийство активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" совершил участник конфликта на Донбассе, но он действовал не один: ему мог помогать человек с судимостями. Также для совершения преступления злоумышленники подготовили две машины, одна из которых была с еврономерами.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров во время брифинга, передает Укринформ.

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"Совершил преступление АТОвец. Может, они на поле боя встречались, и у них были непримиримые претензии... Мы отработаем все версии. Организованная преступная группа готовилась к операции. Было подготовлено оружие. Приобретен автомобиль, так называемая евробляха, с тем, чтобы ее можно было покинуть или уничтожить. Еще была задействована машина с запорожскими номерами", – отметил он.

По словам Комиссарова, именно последний автомобиль видели на месте преступления за сутки до трагедии, что свидетельствует о том, что за Олешко наблюдали.

"Вообще, члены ОПГ приехали в Бердянск за двое суток до убийства. Нам очень повезло, что в Бердянске есть камеры наблюдения. Благодаря им мы знаем, как передвигались подозреваемые", – подчеркнул ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Он также отметил, что подозреваемых, которые передвигались на машине, остановили и идентифицировали на первом блокпосту, и лишь на втором — задержали.

"Их идентифицировали и пропустили. Мы не знали, насколько они являются вооруженными, поэтому должны были подготовить наших ребят, чтобы не попасть впросак. И уже на втором блокпосту машину задержали", – говорит он.

Кроме того, Комиссаров добавил, что всем задержанным вручены подозрения: среди них есть человек с судимостями.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.