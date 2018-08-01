Убийство Виталия Олешко "Сармата": полиция назвала версии преступления

Правоохранительные органы в настоящее время отрабатывают несколько версий убийства 43-летнего активиста и бывшего участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает "РБК-Украина".

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В частности, в полиции отмечают, что Олешко могли убить за его предпринимательскую и политическую деятельность.

"Вы же видите, он был активным деятелем, занимался политикой. В некоторых случаях он занимал правильную позицию, или неправильную, но он был активным. Он занимался политикой, но политическое поле близко к криминальному – это такие вещи, где нет предела", – отметил Комиссаров.

Также, чиновник рассказал, что версии убийства Олешко, которые озвучил один из товарищей погибшего, четко совпадают с версиями полиции.

Это и экономическая деятельность, он бывший предприниматель, там были вопросы с фермерами. Также его политическая деятельность. Все версии будут отработаны,

– подчеркнул Комиссаров.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.