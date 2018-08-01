Вбивство Віталія Олешка "Сармата": поліція назвала версії злочину

Правоохоронні органи на даний час відпрацьовують кілька версій вбивства 43-річного активіста та колишнього учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Сергій Комісаров, передає "РБК-Україна".

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Зокрема, у поліції відзначають, що Олешка могли вбити через його підприємницьку і політичну діяльність.

"Ви ж бачите, він був активним діячем, займався політикою. В якихось випадках він займав правильну позицію, або неправильну, але він був активним. Він займався політикою, але політичне поле близько до кримінального – це такі речі, де немає межі", – зазначив Комісаров.

Також, чиновник розповів, що версії вбивства Олешка, які озвучив один з товаришів загиблого, чітко збігаються з версіями поліції.

Це і економічна діяльність, він колишній підприємець, там були питання з фермерами. Також його політична діяльність. Всі версії будуть відпрацьовані,

– наголосив Комісаров.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.