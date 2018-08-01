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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Затримано п'ять осіб, причетних до вбивства Віталія Олешка "Сармата", – поліція

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У поліції розповіли про затримання 5 осіб, причетних до вбивства у Бердянську Віталія Олешка "Сармата" (ілюстративне фото)
У поліції розповіли про затримання 5 осіб, причетних до вбивства у Бердянську Віталія Олешка "Сармата" (ілюстративне фото) / Соцмережі

У поліція повідомили про затримання п'ятьох осіб, що можуть бути причетними до вбивства у Бердянску колишнього учасника бойових дій на Донбасі та активіста Віталія Олешка позивним "Сармат". Також було розшукано автомобіль, в якому перебував обріз мисливської рушниці.

24 канал повідомляв, що 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом з’явилася інформація про затримання чотирьох імовірних кілерів колишнього учасника конфлікту на Донбасі.

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Натомість у поліції переконують, що насправді вони затримали п’ять осіб: спершу правоохоронці зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка Запорізької області та згодом ще одного зловмисника було розшукано та затримано у Бердянську.

"Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому, є причетними до вбивства жителя Бердянська. Паралельно у Бердянську було затримано ще одного, п’ятого, підозрюваного", – розповів заступник голови Нацполіції та начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, завдяки вжитим поліцією заходами на одній із вулиць Бердянська розшукано автомобіль ЗАЗ, в якому виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці. Окрім того, зазанчив він, у результаті введення в дію плану "Сирена" на посту у Василівці поліцейські зупинили автомобіль розшукуваних.

"Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні вказаного злочину. Дякую поліцейським за проведену роботу. Також висловлюю подяку нашим громадянам, які не залишились осторонь та активно сприяли поліції у встановленні осіб злочинців", – додав Аброськін.

До слова, аз фактом інциденту у Бердянську триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками статті КК про умисне вбивство. Також з’ясовуються всі обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, Нагадаємо, за кілька хвилин до своєї смерті Віталій Олешко проводив у своєму Facebook відеотранлсяцію, під час якої різко критикував міську владу за те, що у Бердянську не прибирається сміття. Журналіст Юрій Бутусов зі свого боку припускає, що злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов. Зокрема, у нього із "Сарматом" був тривалий конфлікт.

Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Поліція В'ячеслав Аброськін Новини Запоріжжя Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
Джерело: 24 канал
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