Ким був один із імовірних кілерів Віталія Олешка "Сармата"

Колишній заступник командира розформованої добровольчої роти МВС "Торнадо" Микола Цукур упізнав одного із імовірних кілерів активіста та колишнього учасника конфлікту на Донбасі Віталія Олешка "Сармата". За його словами, це колишній боєць батальйону Артем Матюшин, що є уродженцем Донеччини.

24 канал повідомляв, що 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

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Журналіст Юрій Бутусов припускає, що злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов. Зокрема, у нього із "Сарматом" був тривалий конфлікт. Згодом він сповістив, що правоохоронцям вдалося затримати групу чотирьох імовірних убивць Олешка. Член колегії МВС Антон Геращенко зі свого боку цю інформацію підтвердив.

За словами колишнього заступника командира розформованої добровольчої роти МВС "Торнадо" Миколи Цукура, на фотографії одного із затриманих, яку опублікував Бутусов, можна побачити екс-бійця підрозділу Артема Матюшина. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це Артем Матюшин, уродженець Донецької області. У минулому проходив службу в підрозділі "Торнадо". Артем у батальйоні пройшов курс підготовки снайперів. Брав участь у бойових діях. Дисциплінований, тверезомислячий, вміло поводився зі зброєю", – переконує він.

Як підкреслює Цукур, коли у 2015 році було затримано сім бійців "Торнадо" та їхнього командира Руслана Онищенка, він як перший заступник командира очолив батальйон і з особовим складом їх було виведено із зони конфлікту на Донбасі до міста Боярка на Київщині.

"З усім особовим складом проводили бесіди керівництво МВС і особисто Вадим Троян. Частина бійців перейшли до полку "Миротворець". Артем Матюшин, Денис Зеленкін і Тарас Мовчан перейшли до полку "Азов". І не просто перейшли, а вночі завантажили спортінвентар в машину і з особистою зброєю покинули базу "Торнадо", – стверджує колишній воїн.

Також Цукур додав, що у зв’язку з цим звернувся з рапортом особисто до Вадима Трояна, але той рапорт не прийняв.

"Сказав, що зброя – у нього, а бійців він перевів у підрозділ "Азов". Сьогодні їхня доля є невідомою. Артем у себе на сторінці у Facebook про "Торнадо" не згадує, а постить про "Нацдружини", – зауважив він.