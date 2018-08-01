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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кем был один из предполагаемых киллеров Виталия Олешко "Сармата"

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Предполагаемый киллер Италия "Олешко" Сармата Артем Матюшин
Предполагаемый киллер Италия "Олешко" Сармата Артем Матюшин / Соцсети

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД "Торнадо" Николай Цукур узнал одного из вероятных киллеров активиста и бывшего участника конфликта на Донбассе Виталия Олешко "Сармата". По его словам это бывший боец батальона Артем Матюшин, который является уроженцем Донецкой области.

24 канал сообщал, что 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

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Журналист Юрия Бутусов предполагает, что преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев. В частности, у него с "Сарматом" был длительный конфликт. Впоследствии он сообщил, что правоохранителям удалось задержать группу из четырех предполагаемых убийц Олешко. Член коллегии МВД Антон Геращенко со своей стороны эту информацию подтвердил.

По словам бывшего заместителя командира расформированной добровольческой роты МВД "Торнадо" Николая Цукура, на фотографии одного из задержанных, которую опубликовал Бутусов, можно увидеть экс-бойца подразделения Артема Матюшина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении" Торнадо ". Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Участвовал в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело владел оружием", – убеждает он.

По его словам, после того, как в 2015 году было задержано семь бойцов "Торнадо" и их командира Руслана Онищенко, он первый заместитель командира возглавил батальон и с личным составом они были выведены из зоны конфликта на Донбассе в город Боярка Киевской области.

Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешли в полк "Миротворец". Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк "Азов". И не просто перешли, а ночью погрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу "Торнадо", – подчеркивает бывший воин.

Также Цукур добавил, что в связи с этим обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну, но тот рапорт не принял.

"Сказал, что оружие – у него, а бойцов он перевел в подразделение "Азов". Сегодня их судьба неизвестна. Артем у себя на странице в Facebook о "Торнадо" не упоминает, а постит о "Нацдружине", – отметил он.

Напомним, за несколько минут до своей смерти Виталий Олешко проводил в своем Facebook видеотранлсяцию, во время которой резко критиковал городскую власть за то, что в Бердянске не убирается мусор.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Убийство Виталия Олешко "Сармата" Министерство внутренних дел Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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